Здание со знаменитой мозаикой перекрасили
На прошлой неделе в Караганде перекрасили дом над магазином «Юбилейный». Светло-зелёный цвет заменили на бардовый с белыми полосками. Окрашивание фасада здание уже закончено. Правда рабочие пока не успели перекрасить все буквы над домом. Судя по всему, на этот раз обошлось без эксцессов. В прошлый раз рабочие, чуть не закрасили мозаику на торце здания, и залили краской балконы и окна.
У дома богатая история, в советское время здесь располагался крупнейший в Казахстане гастроном. Долгое время именно там карагандинцы могли купить всё, что хранилось на складах. Первую многоэтажку в городе отстроили в 1967 году и украсили мозаикой с изображением космонавта. Она сделана из кусочков смальты, а собирали картину как пазл. Цветное стекло клеили к бетонным плитам на земле, а после поднимали кранами на высоту. Высота рисунка 25 метров. Название дом получил в честь пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции.
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Балконы тоже надо-бы привести к одной цветовой гамме…
Горожанин
18 июля, 2017 в 14:17
Вам все лишь бы на халяву…скажите и на этом спасибо!!! а то сейчас начнете балконы заменить и окна все к одной цветовой гамме) Любой каприз за ваши деньги!
Вам все лишь бы на халяву)))
18 июля, 2017 в 15:15
Почему мне? Я в «Юбилейном» не живу. Но раз уж начали преобразовывать вид, то надо бы делать до конца. К тому-же, просто покрасить в белый деревянные балконы и оставить без изменений пластиковые, будет не так уж и дорого…
Горожанин
18 июля, 2017 в 16:20
Намного лучше!!!
box
18 июля, 2017 в 14:24