Как теперь выглядит дом на «Юбилейном»

Здание со знаменитой мозаикой перекрасили

На прошлой неделе в Караганде перекрасили дом над магазином «Юбилейный». Светло-зелёный цвет заменили на бардовый с белыми полосками. Окрашивание фасада здание уже закончено. Правда рабочие пока не успели перекрасить все буквы над домом. Судя по всему, на этот раз обошлось без эксцессов. В прошлый раз рабочие, чуть не закрасили мозаику на торце здания, и залили краской балконы и окна.

У дома богатая история, в советское время здесь располагался крупнейший в Казахстане гастроном. Долгое время именно там карагандинцы могли купить всё, что хранилось на складах. Первую многоэтажку в городе отстроили в 1967 году и украсили мозаикой с изображением космонавта. Она сделана из кусочков смальты, а собирали картину как пазл. Цветное стекло клеили к бетонным плитам на земле, а после поднимали кранами на высоту. Высота рисунка 25 метров. Название дом получил в честь пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции.