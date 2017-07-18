Критика подействовала
Возле Дворца культуры началась укладка пешеходной плитки и съездов для колясочников. Совпадение, конечно, но строители с утроенными силами взялись за дело после того, как аким области переходил дорогу в том районе. Напомним, вчера он проехал на 43-м автобусе из Майкудука в город. Вышел как раз у ДК и оттуда уже пешком добирался до акимата.
После этого Ерлан Кошанов высказывал акиму города: «На остановочные павильоны обратите внимание. О пешеходах нельзя забывать. Люди ноги ломают перед ДК горняков!».
О том, что бордюры у ДК травмоопасны, давно твердят карагандинцы. И вот, наконец, критика была услышана.
«Суюнши! — радуется преображению тротуаров местный житель Павел Шумкин. — Конечно, это с критикой общества никак не связано. Но приятно видеть, что архитектурные и дорожные капризы власти начинают совпадать с пожеланиями населения!».
Фото Павла Шумкина.
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Вот бы ещё Ерлан Кошанов прошелся бы возле остановки 45-ый квартал, возле «Мечты», «Плазы», Пирамиду бы вокруг обошел и по пешеходному переходу в сторону «Гармошки» бы прошёлся, до самого вокзала…
Я думаю ноги бы пришел в ужас.
Хрупкий орех
18 июля, 2017 в 16:35