Бордюры, об которые пассажиры ломали ноги, демонтируют

Критика подействовала

Возле Дворца культуры началась укладка пешеходной плитки и съездов для колясочников. Совпадение, конечно, но строители с утроенными силами взялись за дело после того, как аким области переходил дорогу в том районе. Напомним, вчера он проехал на 43-м автобусе из Майкудука в город. Вышел как раз у ДК и оттуда уже пешком добирался до акимата.

После этого Ерлан Кошанов высказывал акиму города: «На остановочные павильоны обратите внимание. О пешеходах нельзя забывать. Люди ноги ломают перед ДК горняков!».

О том, что бордюры у ДК травмоопасны, давно твердят карагандинцы. И вот, наконец, критика была услышана.

«Суюнши! — радуется преображению тротуаров местный житель Павел Шумкин. — Конечно, это с критикой общества никак не связано. Но приятно видеть, что архитектурные и дорожные капризы власти начинают совпадать с пожеланиями населения!».

Фото Павла Шумкина.