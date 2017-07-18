Среднемесячная номинальная зарплата казахстанцев превысила 140 тысяч тенге

Уровень безработицы, по данным МНЭ РК, в июне сохранился на уровне 4,9 процента.

Среднемесячная заработная плата в номинальном выражении выросла на 1,9 процента и достигла 140,8 тысячи тенге. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Today.kz.

«За январь-июнь 2017 года среднемесячная заработная плата в номинальном выражении выросла на 1,9 процента до 140,8 тысячи тенге. Уровень безработицы в июне сохранился на уровне 4,9 процента», — сказал Сулейменов.

Он отметил, что БВУ увеличили выдачу кредитов в тенге для небанковских юридических и физических лиц, сократив их выдачу в иностранной валюте.

Это, по словам министра, отчасти снижает девальвационные риски для банков и заемщиков.

«Кредиты на 1 июня текущего года по сравнению с аналогичной датой 2016 года возросли на 1,4 процента до 12,6 триллиона тенге, в основном за счет увеличения кредитования промышленности — на 11,3 процента и сельского хозяйства — на четыре процента», — сообщил Сулейменов.

По данным МНЭ РК, объем депозитов (юридических и физических лиц) возрос по сравнению с 1 июня 2016 года на 7,3 процента — до 17,7 триллиона тенге.

Кроме того, с начала года отмечается замедление инфляции на фоне исчерпания эффекта от укрепления тенге.

В июне годовая инфляция снизилась на 9,8 процентных пункта до 7,5 процента.

Напомним, по последним данным, ВВП Казахстана по итогам шести месяцев 2017 года вырос на 4,2 процента, объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,7 процента и превысил 3,2 триллиона тенге.