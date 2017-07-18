Уровень безработицы, по данным МНЭ РК, в июне сохранился на уровне 4,9 процента.
Среднемесячная заработная плата в номинальном выражении выросла на 1,9 процента и достигла 140,8 тысячи тенге. Об этом в ходе заседания правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент Today.kz.
«За январь-июнь 2017 года среднемесячная заработная плата в номинальном выражении выросла на 1,9 процента до 140,8 тысячи тенге. Уровень безработицы в июне сохранился на уровне 4,9 процента», — сказал Сулейменов.
Он отметил, что БВУ увеличили выдачу кредитов в тенге для небанковских юридических и физических лиц, сократив их выдачу в иностранной валюте.
Это, по словам министра, отчасти снижает девальвационные риски для банков и заемщиков.
«Кредиты на 1 июня текущего года по сравнению с аналогичной датой 2016 года возросли на 1,4 процента до 12,6 триллиона тенге, в основном за счет увеличения кредитования промышленности — на 11,3 процента и сельского хозяйства — на четыре процента», — сообщил Сулейменов.
По данным МНЭ РК, объем депозитов (юридических и физических лиц) возрос по сравнению с 1 июня 2016 года на 7,3 процента — до 17,7 триллиона тенге.
Кроме того, с начала года отмечается замедление инфляции на фоне исчерпания эффекта от укрепления тенге.
В июне годовая инфляция снизилась на 9,8 процентных пункта до 7,5 процента.
Напомним, по последним данным, ВВП Казахстана по итогам шести месяцев 2017 года вырос на 4,2 процента, объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,7 процента и превысил 3,2 триллиона тенге.
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А медианная зарплата какая? Тысяч 70?
Никто не любит называть медианную з/п — потому что сразу становится ясно, что мы в …оппе
KO
18 июля, 2017 в 13:06
Я могу назвать: примерно 80-90 тыс.тенге.
У меня лучше пусть спрашивают. А агентство по статистике можно разогнать. Пусть идут мусор убирать, и пусть убедятся, что 140 тыс. им никто платить не собирается!
Ушлепок
18 июля, 2017 в 15:43
Если не 50
Требуем медианную з/п в студию!
КО
18 июля, 2017 в 15:45
Ну, что ж, можно «гордиться» расслоением общества на богатых и бедных, при котором средняя зарплата 140 тыс.!
электорат
18 июля, 2017 в 15:57