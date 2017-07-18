Будет всего пять графиков
Совершенно новый маршрут №50 запустили еще в марте. Изначально панировалось, что первые два месяца линию будут обслуживать автобусы средней вместимости. За это время предполагалось изучить пассажиропоток, чтобы к лету, если люди будут активно пользоваться маршрутом, заменить тесные авто на автобусы побольше. Однако маршрут не продержался и трех дней. Большинство жителей Шахтерского поселка только слышали о 50-м, но ни разу его не видели.
Люди — в основном пенсионеры и ветераны — активно жаловались. И в итоге добились своего. По поручению акима области маршрут восстановлен. Автобусы начнут курсировать с 20 июля. Но пока, к сожалению стариков, утверждено только пять графиков. Перевозчики не рвутся обслуживать Шахтерский поселок. Объясняют, что это нерентабельно.
Отметим, что к осени власти планируют запустить из центра города в Майкудук еще один автобус, который будет ездить до СЭС «Сары-Арка».
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«Отметим, что к осени власти планируют запустить из центра города в Майкудук еще один автобус…»
Не много ли автобусов в майкудук ходит? Когда дополнительный маршрут в сортировку запустят?
Прохожий
18 июля, 2017 в 16:06