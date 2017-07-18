Бой Головкин — Сондерс может состояться уже в декабре 2017 года

Такое заявление сделал промоутер британского боксера

Промоутер чемпиона в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО) Фрэнк Уоррен рассказал о ближайших планах своего клиента, сообщает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.

Уоррен рассчитывает свести британца с победителем боя Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) — Сауль Альварес (49-1-1, 34 КО), который состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. В этот же день Билли Джо проведет свой бой в Лондоне: его соперник — Вилли Монро-младший (21-2, 6 КО).

«Если Билл пройдет Монро, мы приложим все усилия, чтобы провести бой с победителем поединка Головкин — «Канело». Если победит Головкин, то мы можем сделать этот бой в декабре, а если «Канело» — уже в следующем году. Билл должен выйти и показать себя — на кону будет стоять многое», — сказал Уоррен.

Как пишет издание, именно пояса WBO не хватает Головкину для объединения всех титулов в дивизионе. Сейчас у казахстанца есть пояса по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO.

Напомним, 16 сентября Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) встретится с Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО). Поединок пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.