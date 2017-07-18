Религиозный экстремист и террорист Руслан Кулекбаев год назад устроил стрельбу в Алматы возле Алмалинского РУВД, здания ДКНБ и налогового департамента. Он убил десять человек. «Время» рассказывает, как Кулекбаев проводит свои дни в заключении.

Террорист в суде вел себя вызывающе, грубил судье, попытался напасть на следователя… В конце концов Руслан Кулекбаев получил смертный приговор, который был вынесен в ноябре 2016 года.

Спустя три месяца, после того как приговор вступил в силу, террорист Кулекбаев был этапирован в тюрьму Аркалыка (УК 161/12).

Вполне возможно, он будет очень долго ждать исполнения назначенного наказания в связи с действием моратория на смертную казнь.

В тюрьме, считающейся одним из самых строгих учреждений казахстанской исполнительной системы, Кулекбаев сидит в одиночной камере.

Никаких контактов с другими заключенными у него нет. Один раз в день его со всеми мерами предосторожности выводят на прогулку.

Кулекбаев за пять месяцев пребывания в тюрьме получил шесть дисциплинарных наказаний из-за нарушений режима.

Администрацией характеризуется отрицательно.

Кулекбаев — человек, от которого все отвернулись: его никто не посещает, он никому не пишет, никаких вестей с воли практически не получает.

Напомним, 2 ноября 2016 года в Алматы вынесли приговор Руслану Кулекбаеву, 18 июля напавшему на здания РУВД Алмалинского района и ДКНБ и убившему 10 человек.

Его приговорили к высшей мере наказания — смертной казни.