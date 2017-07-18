Благотворительный вечер в штаб-квартире

Неравнодушные карагандинцы могут помочь девушке со страшным диагнозом — меланома кожи

О своей болезни Татьяна Тавровская рассказала сама в социальных сетях. Девушка уже более пяти лет борется с раком. Ей всего 25 лет. Семья и близкие Татьяны просто в отчаянии. Несмотря на тяжелую болезнь, она работала учителем английского языка. Когда не смогла ходить, продолжала работать дома.

В 2012 году Татьяне провели первую операцию на удаление опухоли кожи височной области. После пошли метастазы в шейные лимфоузлы, печень, легкие и головной мозг. После обследования на мутацию назначили дорогостоящий препарат. Это единственный луч надежды на выздоровление.

-Сумма нереальная. Мои родители работали в магазине 1000 мелочей, пока он не сгорел. Теперь им и мужу не собрать таких больших денег. Одни мы не справимся, — говорит Татьяна. — Я мечтаю создать семью, родить детей и жить обычной жизнью.

У Татьяны есть любимый муж Адиль. Они вместе уже шесть лет. Близкие девушки очень жалеют, что узнали о препарате так поздно. Ведь только он, возможно, поможет вылечить болезнь.

На музыкальном вечере выступят карагандинские музыканты. Среди них «Projector band», «Stolen song» и Вадим Ким. Вечер состоится 20 июля в 20.00 часов в заведении «Штаб Квартира», по адресу Бульвар Мира, 11. Вход 600 тенге.

Если кто может помочь дополнительно — публикуем реквизиты:

Номер счета: kz974509939890064913 в АСТАНА БАНКЕ.

Номер Карты: 5406 5200 0111 2511

Имя держателя: Tavrovskaya Tatyana

ИИН: 920416450521

Киви кошелёк: +7-771-263-55-50.