Карагандинские студенты разработали недорогую модель экзоскелета (видео)

Женщина, 10 лет прикованная к инвалидной коляске, снова учится ходить

Студенты Карагандинского медицинского института работают над усовершенствованием собственной модели экзоскелета – устройства, с помощью которого прикованные к постели люди смогут ходить. Будущие хирурги-травмотологи уже поставили на ноги женщину, проведшую последние десять лет в инвалидной коляске. Эльярбек Ташметов и Вячеслав Литвинов – победители состоявшегося в Павлодаре конкурса изобретений для пациентов с особенными потребностями.

Валентина Толмачева – жительница Павлодара. После перенесенного инсульта она могла стоять только при посторонней помощи. Женщина уже не верила в то, что когда-либо сможет передвигаться на своих ногах. Пределом ее мечтаний была электрическая инвалидная коляска. Об этом она и рассказала на марафоне изобретателей «TOM Kazakhstan». Однако у молодых людей из Караганды, которым по жребию выпало работать с Валентиной, были совсем другие планы.

— Валентина хотела двигаться и мы предложили ей свой экзоскелет, — рассказывает Эльярбек. — Потому что у нас уже были наброски. На самом деле нам просто повезло с Валентиной – она оказалась именно тем человеком, который нам нужен. Правда, сначала мы думали сделать моторизированный скелет, работающий на аккумуляторах. Однако от этой идеи отказались, потому что мы не инженеры, в моторах не разбираемся и за 72 часа, которые отводились нам по условиям конкурса, просто не успели бы его собрать. К тому же Валентине нужна была именно мягкая модель, работающая за счет силы сохранившихся мышц. Ведь жесткий скелет предназначен для парализованных людей. Если функции организма уже невозможно восстановить, этот экзоскелет будет ходить за человека. Но у Валентины есть потенциал и наш костюм поможет ей восстановиться. Он состоит из двух основных частей: это корсеты на крупные суставы, которые мы фиксируем, и резиновые ленты, пропущенные по ходу самых больших групп мышц. Ленты выполняют функцию раздражения рецепторов. Резина перераспределяет нагрузку по телу. И человек двигается.

Едва надев изобретение карагандинских студентов, Валентина сразу сделал два самостоятельных шага – и очень воодушевилась. Если все будет хорошо, уже через год женщина – при условии регулярных тренировок – сможет ходить самостоятельно.

— Принимаете ли вы заказы от карагандинцев?

— К нам обращаются. Заказы поступают. Но мы пока не можем. Сначала надо запатентовать и до конца протестировать. Мы медики – должны доказать, что изобретение работает, провести исследования. Мы не занимаемся шарлатанством.

Технологии внешних скелетов берут начало в космической отрасли. Из-за нахождения в условиях невесомости у космонавтов деградирует двигательная функция. Причина — отсутствие гравитации, ведь именно она и является тем фактором, благодаря которому у человека есть мощный скелет, развитая мышечная система и опорно-двигательный аппарат. Одной из первых разработок, решающих двигательные проблемы космонавтов, стал костюм «Пингвин », который предназначался для создания осевой нагрузки на скелетно-мышечный аппарат и компенсации недостатка опорной и проприоцептивной функций. Специалисты ИМБП РАН создали костюм еще в конце шестидесятых годов прошлого века, а впервые испытали его в условиях космоса уже в 1971 году.

Карагандинские студенты говорят, что облегчили знаменитый «Пингвин» и удешевили его. Себестоимость карагандинской модели — всего 50 тысяч тенге.

Прошедший в Павлодаре марафон «TOM Kazakhstan» по разработке устройств и приспособлений, которые облегчат жизнь людям с ограниченными возможностями, организован Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета на базе ПГУ имени Торайгырова.