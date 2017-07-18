В Шахане установят более 20 камер видеонаблюдения. Об этом полицейских попросили жители поселка, в котором в последнее время участились кражи.
Свою просьбу шаханцы озвучили на сходе, в присутствии заместителя начальника Местной полицейской службы ДВД Карагандинской области Нурлана Рахимбекова, начальника Местной полицейской службы ОВД Шахтинска Евгения Абишева и заместителя акима города Шахтинска Кайржана Тлеубергенова.
Чиновники и стражи порядка решили пойти навстречу обеспокоенным жителям Шахана. До конца августа они пообещали установить во дворах и на улицах поселка камеры видеонаблюдения.
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