В Караганде открыли кабинет консультаций по вопросам медстрахования

Фонд медстрахования начал работать с 1 июля

Чтобы ответить на все вопросы об обязательном медицинском страховании, для граждан открыли консультативный кабинет. Он расположен в департаменте «Межведомственный расчётный центр социальных выплат».

— Мы оказываем консультацию плательщикам по вопросам обязательного социального медицинского страхования. Рассказываем об исчислении, перечислении, возврате ошибочно уплаченных отчислений и взносов, — говорит заместитель директора департамента «МРЦСВ» Шолпан Бейсенбекова.

Все ответы на вопросы связанные с медстрахованием можно получить по телефону 8 (7212) 55-92-05, для Карагандиской области. Можно обратиться в департамент «МРЦСВ» по адресу: ул. Жамбыла, 2, кабинет 203.

Также, существует единый call-центр 1411 (звонок бесплатный — с городского и мобильного). Кроме того, вопросы можно направлять по электронной почте: info@info.mintrud.kz и через web-портал: www.info.mintrud.kz.