«Теплотранзит» просит карагандинцев отключить титаны

Из-за личных нагревательных пунктов остывает вода в общих сетях

Карагандинцы устали от низкого качества горячего водоснабжения в городе. Либо из «красного» крана бежит еле теплая вода, либо ее нет вообще. Но ТОО «Теплотранзит Караганда» уверяет, что от него тут мало что зависит.

В том, что вода остывает, по мнению монополиста, отчасти виноваты сами жители.

Низкую температуру в сетях специалисты компании объясняют несколькими причинами. Во-первых, емкость магистральных и подводящих тепловых сетей значительно превышает водопотребление. Во-вторых, потребители находятся на значительном удалении от теплоисточника. В-третьих, температура воды зависит от скорости ее движения по трубопроводам, которая определяется разбором воды у конечного потребителя. И тут необходимо учитывать, что на сегодняшний день половина потребителей поставила себе автономные электрические водонагреватели, что еще больше снижает разбор горячей воды и, как следствие, приводит к ее остыванию.

В связи с этим для улучшения качества горячего водоснабжения «Теплотранзит» призвал карагандинцев думать не только о себе, но и о своих соседях. И, чтобы всем было хорошо, пользоваться центральной горячей водой в полном объеме, отключив автономные водонагреватели.

Что же касается летнего отключения горячей воды, тут в ТОО «Караганда Теплотранзит» карагандинцев успокаивают: ждать осталось совсем недолго. Гидравлических испытаний тепловых сетей уже проведены, дефекты устранены. Заполнение трубопроводов и поэтапное включение горячего водоснабжения началось.

В летний период горячей водой пользуются в общей сложности жители 1 431 многоэтажного жилого дома. На сегодняшний день горячая вода подана в 752 дома.

Остальных пока не подключают по самым разным причинам. Из 679 отключенных домов 41 отключен по заявкам КСК — для проведения ремонтных работ на внутридомовых системах теплоснабжения.

144 многоэтажных дома 27-го, 28-го и 29-го микрорайонов отключены в связи с проведением реконструкции тепломагистрали. Проспект Строителей — в рамках государственной программы «Нурлы Жол», 41 многоэтажный дом микрорайонов «Восток-1,2,3» отключен в связи с проведением реконструкции четвертого водовода: там демонтирована подводящая теплосеть.

Ориентировочно подача горячей воды в микрорайоны «Восток-1,2,3» будет возобновлена к концу июля, жители мкр-ов 27, 28, 29 смогут пользоваться централизованным горячем водоснабжением только в начале отопительного сезона.

В остальные 445 дома подача горячей воды будет осуществляться после завершения ремонтных работ.

В среднем ремонты длятся от трех до 14 дней в зависимости от сложности и объема работ.