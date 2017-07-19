Из-за личных нагревательных пунктов остывает вода в общих сетях
Карагандинцы устали от низкого качества горячего водоснабжения в городе. Либо из «красного» крана бежит еле теплая вода, либо ее нет вообще. Но ТОО «Теплотранзит Караганда» уверяет, что от него тут мало что зависит.
В том, что вода остывает, по мнению монополиста, отчасти виноваты сами жители.
Низкую температуру в сетях специалисты компании объясняют несколькими причинами. Во-первых, емкость магистральных и подводящих тепловых сетей значительно превышает водопотребление. Во-вторых, потребители находятся на значительном удалении от теплоисточника. В-третьих, температура воды зависит от скорости ее движения по трубопроводам, которая определяется разбором воды у конечного потребителя. И тут необходимо учитывать, что на сегодняшний день половина потребителей поставила себе автономные электрические водонагреватели, что еще больше снижает разбор горячей воды и, как следствие, приводит к ее остыванию.
В связи с этим для улучшения качества горячего водоснабжения «Теплотранзит» призвал карагандинцев думать не только о себе, но и о своих соседях. И, чтобы всем было хорошо, пользоваться центральной горячей водой в полном объеме, отключив автономные водонагреватели.
Что же касается летнего отключения горячей воды, тут в ТОО «Караганда Теплотранзит» карагандинцев успокаивают: ждать осталось совсем недолго. Гидравлических испытаний тепловых сетей уже проведены, дефекты устранены. Заполнение трубопроводов и поэтапное включение горячего водоснабжения началось.
В летний период горячей водой пользуются в общей сложности жители 1 431 многоэтажного жилого дома. На сегодняшний день горячая вода подана в 752 дома.
Остальных пока не подключают по самым разным причинам. Из 679 отключенных домов 41 отключен по заявкам КСК — для проведения ремонтных работ на внутридомовых системах теплоснабжения.
144 многоэтажных дома 27-го, 28-го и 29-го микрорайонов отключены в связи с проведением реконструкции тепломагистрали. Проспект Строителей — в рамках государственной программы «Нурлы Жол», 41 многоэтажный дом микрорайонов «Восток-1,2,3» отключен в связи с проведением реконструкции четвертого водовода: там демонтирована подводящая теплосеть.
Ориентировочно подача горячей воды в микрорайоны «Восток-1,2,3» будет возобновлена к концу июля, жители мкр-ов 27, 28, 29 смогут пользоваться централизованным горячем водоснабжением только в начале отопительного сезона.
В остальные 445 дома подача горячей воды будет осуществляться после завершения ремонтных работ.
В среднем ремонты длятся от трех до 14 дней в зависимости от сложности и объема работ.
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Во избежания формирования у монополистов неверного отношения к своим потребителям, предлагаю каждый последний день недели не включать горячую воду и свет!
всвсв
19 июля, 2017 в 15:49
И ни в коем случае! Слышите?? Ни в коем случае не включайте электрочайники.
Maks
19 июля, 2017 в 16:01
Странно, при малом потреблении горячей воды населением, объем и температура обратки увеличивается, уменьшается подпитка холодной водой на ТЭЦ, экономится топливо на догрев теплоносителя, снижаются выбросы в атмосферу. В чем подвох? Может в том, что много домов стоят на сливе, которого официально у теплотранзита нет? Желание за счет потребителя закрыть свою бесхозяйственность.
?
19 июля, 2017 в 16:06
ВЫ ¿ Когда научитесь читать и вникать что написано
В Казахстане питевая и горячия вода не циркуляционно подаются потребителям На магистралях горячия вода циркулируется
По этому на отводе от магистрали вода остывает
И чтоб принять ванну с горячей водой надо слить куба метры остывшей воды
И Вот тут у потрибителей возникает проблема из за которой умные люди отказываются от горячей воды и ставят титаны
1-у кого нет счетчика горячей воды те платят не получая услугу в полном объеме
2-А те у кого стоят счетчики горячей воды сливают тоны холодной воды а платят как за горчию воду
В Казахстане нет электроных счетчиков горячей воды которые слив золодной воды считали по одному тарифу
А когда пойдет горячия по другому тарифу
По этому Казахстанцам Выгодней пользоваться титанами
Потому что в летние время горячия вода это побочный продукт который получается при добычи электричества
У Нас дреевние паровые электрогенераторы
Если ТЭЦ модернизиовать отопление отдельно электричество отдельно вырабатывать дизель генераторами то стоимость горячей воды и электричества снизется на 15% минимум
Потому что 500 литров солярки солярки дешевле 20 вагонов угля
vas
19 июля, 2017 в 17:35
Что-то у меня смутные подозрения, что кто-то вообще-то офигел!
Интересующийся
19 июля, 2017 в 16:10
Я был бы согласен отключить титан, но только в том случае, если компания теплотранзит обеспечивало бы горячую воду питьевого качества или хотя бы приемлемую по чистоте и без перебоев… А на меньшее я не согласен )))
Tron_nik
19 июля, 2017 в 16:13
Теплотранзит потребителям «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать»
Может стоит наладить качество воды и сократить перебои и люди сами к вам потянутся? Нет, не в этом государстве?
КО
19 июля, 2017 в 16:40
Если бы теплотранзит реально был бы заинтерисован в сбыте ГВС, установил бы бойлеры в подвалах многоэтажек, а так их вонючая вода ни кому не нужна. Устанавливайте титаны, не слушайте бредятину теплотранзита!
Водитель
19 июля, 2017 в 16:44
Предлагаю установить не только титаны, но и теплые полы от солнечных батарей. сразу трех зайцев убъем: и монополист за потребителем бегать будет и дома тепло, и тариф снизится.
Ирина
19 июля, 2017 в 16:54
Ну в общем они знают куда им идти…
Lex
19 июля, 2017 в 17:00
Почему бы теплотранзиту не запустить горячую воду в режиме циркуляции — тогда она будет всегда горячей и народ отключит титаны.
А пока всё так как есть — народ не перестанет пользоваться титанами.
Хрупкий орех
19 июля, 2017 в 17:07