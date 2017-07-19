Трех братьев-фермеров оправдали по делу о трудовом рабстве

Адвокат потерпевшего будет обжаловать приговор

В Жанаарке оправдали трех братьев-фермеров. Четверо работяг обвинили их в том, что они обманом увезли их на зимовку, где заставляли пасти скот. Пострадавшим признали только одного -Жаната Саликова. Его адвокат Шырын Амиргалиева добивалось того, чтобы рассмотрение резонансного уголовного дела перенесли в Караганду. Она опасалась того, что родственные связи сыграют в этом деле решающую роль.

Среди пострадавших был Жанат Саликов. Он рассказал, что попал на зимовку к братьям обманом. 14 мая 2015 года он вышел из дома в поисках работы на рынок. На рынке к нему подъехал автомобиль. Мужчина предложил работу и пообещал хорошую оплату.

-Так получилось, что я вышел в поисках на работы на улицу, но встретил таких людей, которые увезли меня обманом, — говорил в интервью Жанат Саликов. — Напоили чем-то и забрали на зимовку в Жанааркинский района, совхоз Актау. Обманывали меня. Говорили, что им нужен человек, который для стройки будет кирпичи заливать. Привезли меня туда. Я отказывался, не хотел.

На зимовке Саликов провел больше года. Он уверяет, что его и других трудяг заставляли работать с утра до позднего вечера, избивали, кормили тухлым мясом, а об оплате речи даже не шло. С зимовки никого не отпускали. Саликов предпринял две попытки побега, но всякий раз его ловили.

Выбраться с зимовки ему удалось в 2016 году. Одному из новеньких удалось сбежать. С этим парнем Жанат Саликов передал сестре записку, в которой сообщил, где он находится. На зимовку нагрянули сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. Саликова увезли полицейские, а на братьев-фермеров завели уголовное дело.

Адвокат Саликова Шырын Амиргалиева добивалась того, чтобы рассмотрение дела перенесли в Караганду.

-Дело резонансное. За десять лет это первое дело по эксплуатации, которое дошло до суда, — говорила юрист. — Обычно все подобные дела прекращают. Даже это дело прекращали дважды. Писали жалобы и все-таки дело возобновили. Среди потерпевших по делу сейчас проходит только Жанат Саликов. Остальных посчитали свидетелями, хотя по сути, они все потерпевшие. Дело в том, что это Жанаарка. Все друг друга знают, все друг другу родственники. У нас есть опасение, что это может стать решающим фактором в суде.

-Так и вышло, — прокомментировала Амиргалиева приговор суда.

Суд посчитал, что в действиях братьев нет состава преступления. Вину они отрицали. А также выплатили Саликову заработанную плату. В итоге братьев-фермеров оправдали.

-Защитник подсудимых сообщила, что они готовы выплатить зарплату Саликову. В качестве возмещения материального ущерба. Назвали сумму. Я Саликову передала. Он взял эти деньги, — говорит Амиргалиева. — Расписку написал, что по зарплате они ему ничего не должны. Прокурор просил семь лет лишения свободы для каждого из подсудимых. Саликов согласился, чтобы выплату зарплаты посчитали смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. А суд посчитала, что в действиях подсудимых вовсе нет состава преступления.

Шырын Амиргалиева говорит, что это ничуть ее не удивило. Все произошло именно так как она и предполагала.

-Я ожидала это этого потому, что это Жанаарка. Все друг другу родственники, знакомые. О какой объективности может идти речь? Обжаловать приговор мы будем обязательно, — резюмировала адвокат.