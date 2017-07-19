Беспорядки на улице Можайского

«Платить ещё долгие годы, а ремонт уже идет по швам»

Жительница дома девять по улице Можайского жалуется на некачественный ремонт. Не прошло и года после капитального ремонта как кусок облицовки на лицевой стороне дома отвалился. А платить за этот ремонт жителям предстоит ещё долгие годы.

-Мы с долгими спорами подписывали эту программу модернизации ЖКХ, — рассказывает она. — Придавили жильцов и подписали все-таки. Сделали капитальный ремонт, а толку то? Кредит нам дали на десять лет. Платить каждый месяц по четыре тысячи. А ремонт уже сыпется.

Впрочем, проблема на этой улице была не только с домом. Игровую площадку поставили не правильно. Не устраивали жителей новые беседки, песочница. Навес от неё был меньше самой песочницы. После возмущений жильцов, его заменили. Во дворе поставили план новой детской площадки. Её хотят разместить под огромным тополем. А опасность старого дерева архитекторов вовсе не волнует.

Не так давно, на сайте nv.kz житель улицы Можайского жаловался на ремонт дорожного полотна. По его словам, через некоторое время после ремонта, эту дорогу стали портить. Коммунальная компания вскрыла асфальт для производства ремонта, но дорожное покрытие не восстановила. Получается, масштабные «ремонты» безрезультатны. Что за беспорядки происходят на улице Можайского?