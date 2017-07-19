Родители полугодавалой девочки подали в суд из-за осложнений после прививки

Между тем, в стране обсуждают возможность обязательной вакцинации

Карагандинцы подали в суд из-за осложнений у их ребёнка после прививки БЦЖ. Девочке поставили укол через два дня после рождения. Спустя время выяснилось, что у младенца воспалились лимфоузлы. Почти два месяца врачи пытались вылечить болезнь медикаментозно, но в итоге без операции не обошлось. Ребёнку удалили два лимфоузла.

— Мама ребёнка была после родов была уставшая, в принципе стресс понятен,- рассказывает председатель общества по защите прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмагамбетов.- Ей на второй день подсунули на подпись бумажки. Она их подписала, не сразу и во всё разобралась. Девочке сделали укол. Как потом оказалось, там в памятке, которую дали матери, было указано — прививка обязательна. То есть, это уже первое нарушение, нет такого требования у нас в законодательстве. Сейчас всё на усмотрение самих родителей.

Юрист указывает и на то, что родителей не поставили в известность о возможных осложнениях, а это ещё одно нарушение. В управлении здравоохранения дали официальные ответы на запросы. Там так же, подтвердили, что причиной лимфаденита стала прививка БЦЖ.

— Родители подготовили иск в суд о взыскании морального ущерба,- говорит Жаслан Айтмагамбетов.- Судья уже определит какова сумма морального ущерба. Хотя нарушения очевидны и даже специалисты в управлении это признали.

Сегодня в Астане обсуждали возможность введения обязательной вакцинации. Разговор идёт в связи с тем, что правительстве разрабатывают законодательные поправки.

— Есть случаи, когда по религиозным мотивам люди отказываются от вакцинации,- сообщил на пресс-конференции министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.- Это случается среди и мусульман, и христиан, (членов организации) “Свидетели Иеговы”. Здесь много зависит от разъяснительной работы, потому что насильно заставить человека сделать прививку или перелить кровь мы не имеем права. Сейчас разрабатывается пакет поправок в законодательство, в том числе обсуждается вопрос о введении обязательного требования, например, вакцинации. Но есть как сторонники, так и противники этого. И мы обязаны учитывать мнения всех сторон. Пока решение не принято по этому поводу.