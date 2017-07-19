Азамат Мусагалиев ответил на критику из-за шутки о казахском языке

Свой ответ КВНщик разместил в своем аккаунте в Instagram.

Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев ответил на критику в свой адрес из-за шутки о казахском языке в ролике телеканала ТНТ, передает Today.kz. Обращение к казахстанцам КВНщик разместил в своем аккаунте в Instagram.

«Дорогие друзья, я хочу ответить по поводу сложившейся ситуации вокруг заставки канала ТНТ, где мы с Нурланом Сабуровым разыграли шутку про незнание казахского языка. Знаю, что в Казахстане по этому поводу поднялась волна негодования, которая вылилась в прямые угрозы в мой адрес (Стилистика и орфография автора здесь и ниже сохранены – Прим. ред.), — написал Мусагалиев.

В своем посте он поблагодарил тех, кто встал на его сторону и проявил понимание.

«Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этой ситуации и проявил понимание. Мои братья казахстанские КВНщки заняли поистине братскую позицию и призвали всех успокоиться. За это им отдельное спасибо! Во-вторых, хочу обратиться ко всем, кто выразил негативное отношение. Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает своё мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. В-третьих, за всем этим шумом я понял, что данная ситуация подняла важный вопрос сохранения родного языка! И, поверьте, этот вопрос гораздо важнее для казахов, живущих не в Казахстане, а в России! Я знаю много наших, не говорящих на казахском языке, и это реальность!!! Уверен, что многие из них задумались на эту тему после ролика… И последнее. Я был и остаюсь казахом, вне зависимости от всего того, что происходит вокруг. И всегда с гордостью это подчеркиваю! А творчество оно на то и творчество, чтобы вызывать эмоции и делать всех нас лучше и добрее! С уважением к вам, своему народу, и к языку, Азамат Мусагалиев», — написал КВНщик.

Свое обращение он продублировал и на казахском языке.

Напомним, что волну негодования среди казахстанцев вызвалпроморолик для телеканала «ТНТ». На видео комик Нурлан Сабуров обратился к Мусагалиеву на казахском языке, на что тот ответил случайным набором слов.