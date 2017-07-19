В Казахстане появилась новая национальная компания – АО «Казах туризм», которая займется продвижением туристического потенциала страны за рубежом. Об этом на брифинге в пресс-центре правительства сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, передает Today.kz.

«На прошлой неделе постановлением правительства создали национальную компанию АО «Казах туризм». Первая задача этого акционерного общества – продвижение туристического потенциала за рубежом, и второе – привлечение инвестиций. Мы хотим через нацкомпанию привлечь инвесторов в туристскую отрасль. Это приведет к появлению хозяйствующих субъектов, которые будут выполнять свои функции», — рассказал Мухамедиулы.

Что касается финансирования, то на первом этапе «Казах туризм» будет получать деньги из бюджета. Впоследствии ожидается выход на самоокупаемость.

«По бюджету могу сказать, что на первом этапе они будут получать заработную плату (из бюджета – Прим. автора), а со следующего года, компания уже будет переходить на самоокупаемость», — добавил министр.

Ранее на брифинге Арыстанбек Мухамедиулы рассказал, что первые экземпляры сакральной карты Казахстана появятся в сентябре.

Также он сообщил, что в Астане 23 июля пройдет фестиваль детского кино. Откроет мероприятие Николас Кейдж.