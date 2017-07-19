Список бесплатных лекарств расширили в Казахстане

Теперь в этом списке стало на 59 наименований больше.

Министерство здравоохранения РК утвердило приказ о расширении перечня лекарств для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года, передаетToday.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Всего в перечне 48 нозологий, в том числе такие социально значимые заболевания, как артериальная гипертензия, язва желудка, бронхиальная астма, злокачественные новообразования, туберкулез, гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию, детский церебральный паралич, психические заболевания, ВИЧ и другие. Также перечень расширен болезнью Бехтерева, которая характеризуется тяжелым течением.

Новый перечень лекарств состоит из 256 препаратов, его дополнили 59 новыми наименованиями с доказанной эффективностью. Препаратами планируют охватить более двух миллионов диспансерных больных.

Как отмечают в Минздраве, изменения направлены на снижение уровня инвалидизации, смертности от социально значимых заболеваний, а также предупреждение осложнений, рецидивов и снижение уровня госпитализации при заболеваниях.