Шаханский фонд отдаст оставшиеся деньги пострадавшим от взрыва котла

Люди получат помощь до нового года

Всего фонд, созданный после обрушения подъезда пятиэтажного дома, собрал 203 миллиона 851 тысяч тенге. Из них израсходовано около 175 миллионов. Осталось чуть меньше 30.

Из этой суммы часть будет израсходована на восстановленный дом — для нормализации теплоснабжения в нем. Что останется — перечислят семьям погибших. Эта будет уже вторая выплата. После трагедии родные погибших получили из фонда материальную помощь на общую сумму 9,7 миллионов тенге. Двое пострадавших, оказавшихся под руинами подъезда, получили 1,5 миллиона тенге. Кроме того, фонд возместил затраты на проведение похорон и поминальных обедов, а также на установку памятников. Расходы, связанные с мероприятиями на годовщину трагедии, также возьмет на себя фонд.

Также фонд полностью оплачивал приобретение материалов для ремонта дома № 4, разбор завала, демонтаж обрушившейся части подъезда, разработку проекта для восстановления и строительные работы, установку модульной котельной, ремонт подъезда и квартир, устройство крыши. На все это ушло более 44 миллионов тенге.

Кроме того, из фонда выделили средства на вынос отопительных котлов из трех соседних многоэтажек — 19,5 миллионов тенге.