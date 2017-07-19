Спортивное сооружение GGG не бесплатное

я бы хотела поднять тему по поводу спортивного сооружения GGG.. было красивое открытие сам Генадий приезжал …говорились о том что все спортивные кружки будут бесплатно…но я на днях ездила туда ….хотя могла бы позвонить..но у них номер телефона нет в 2 ГИСа ..пришлось ехать …поехала и огорчилась …дело в том что мы хотели в бассейн записаться ..но девушка без бейджика записывающий людей ответила что моим детям бассейн будет платно потому что им 10 и 11 лет …бесплатно только кому 7 и 8 лет ….по ее словам мы можем только пойти любительскую и это будет стоит денег…один бассейн в майкудуке открыли и то платной основе ….девушка которая записывает в добавок сказала что здания у подрядчика не приняли телефонов у них нет никто ничего пока незнает ….а так красиво открывали и по обещали деткам …жаль