Как проходит лето будущего первокурсника, готов ли он к студенческой жизни и какие глобальные планы на будущее имеет

Молодого вундеркинда из Алматы Абзала Мырзаш уже знают многие. Окончив в свои 12 лет 11 классов, он прославился на всю страну, а о его уникальных способностях заговорил каждый. После обрушившегося интереса Абзал говорит, что в его жизни ничего не изменилось. Сейчас юный абитуриент готовится к учебе в университете и проводит отдых с пользой. Как проходит лето будущего первокурсника, готов ли он к студенческой жизни и какие глобальные планы на будущее имеет, Абзал рассказал корреспонденту BNews.kz.

Абзал Мырзаш в действительности уникальный ребенок, но себя таковым он не считает. Отметим, в этом году школьник с отличием окончил 11 классов, сдал ЕНТ, набрав 117 баллов из 140, и поступил в КБТУ на факультет информационных технологий. В свои 12 лет он уже абитуриент. Признается, что морально подготовиться к студенческой жизни ему помог отец.

«Благодаря своему отцу, морально я был готов к ранней студенческой жизни еще полгода назад. Но многие думают и говорят, что у меня могут быть определенные сложности в студенческой жизни. Так как я буду учиться среди совершеннолетних, что они ко мне могут относиться как к малолетнему и не включать в свою молодежную среду. Иногда некоторые взрослые из моего окружения в открытую говорят, что, как студент, я не почувствую ту сторону счастья, что не будет у меня тусовок, встреч с девушкой, с одногруппниками», — говорит Абзал.

Несмотря на разговоры и предположения людей, Абзал видит в своей будущей студенческой жизни больше плюсов, нежели минусов.

«Да, конечно, это, несомненно, счастливый период жизни после школы. Однако, думаю, в любой период жизни есть свои плюсы и минусы. В моем случае больше плюсов, потому что я буду успевать до совершеннолетия получить любимую профессию, окончить магистратуру и, возможно, буду учиться в докторантуре. К тому же у меня будет больше времени, чтобы заняться с углублением своих профессиональных знаний, дополнительно ходить на какие-нибудь курсы, кружки, участвовать в интеллектуальных соревнованиях, посещать научные конференции, заниматься спортом», — считает Абзал Мырзаш.

У Абзала уже есть свой круг друзей из числа сверстников и бывших одноклассников, с которыми он проводит свободное время: играет в футбол, общается и ходит в кино, как и все подростки.

«Если говорить насчет ожидаемых минусов из-за несовершеннолетия, то, думаю, у меня не будут минусов, кроме как отсутствие прав ездить за рулем на автомобиле», — шутит абитуриент.

Сейчас Абзал с семьей готовятся к предстоящему учебному году и набираются сил, проводя лето в живописных местах города.

«Мы до августа решили проводить отдых в живописных местах: на берегах рек, в горах — недалеко от нашего города Алматы. Купание в холодной горной реке, пешие прогулки в горах, шашлыки и баня, катание на лошадях, рыбалка в форелевом хозяйстве, ягоды и грибы, чистый горный воздух сделали наш отдых полноценным и приятным», — делится Абзал Мырзаш.

На будущее у Абзала запланировано очень много событий и одна из главных целей – поступление по окончании бакалавриата в Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology, USA).

«Планов у меня очень много. В первую очередь хочу учиться в Казахстанско-Британском техническом университете на факультете информационных технологий. Знаю по рассказам своего отца, что бакалавры просто укрепляют свои знания относительно своего будущего профессионального направления, а магистры уже становятся профессиональными учеными, как никто другой разбирающимися в своей специальности. Поэтому после окончания КБТУ хочу продолжить обучение в магистратуре в Массачусетском технологическом институте (Massachusetts Institute of Technology, USA) по специальности «IT и нанотехнология», — отмечает вундеркинд.

На этом Абзал не собирается останавливаться и намеревается продолжить обучение в докторантуре MIT в США, чтобы провести серьезную научно-исследовательскую работу. Уже по возвращении в Казахстан он хочет внести свой вклад в развитие науки нашей страны.

«Мне хочется заниматься наукой, особенно нанонаукой в информационных технологиях. Хочу сделать научные открытия, то, что человечеству необходимо, первым делом то, что для нашей страны важно. Чтобы это было мне необходимо добиться того, что побуждает меня к учебе в магистратуре и докторантуре в MIT в США, после окончания КБТУ. Конечно, это еще только планы, но я должен стараться, чтобы мои мечты осуществились. Думаю, у меня все получится», — подытожил Абзал Мырзаш.

Источник: BNews.kz