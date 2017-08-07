MiyaGI & Эндшпиль в Караганде!

23 Сентября в центре бокса

MiyaGI & Эндшпиль — дуэт из Владикавказа, ставший одним из открытий русского рэпа. 23 сентября в Центре Бокса Серика Сапиева ребята дадут свой первый большой концерт. Это значит, что будет особенная, новая программа и лучшие песни!

Подробнее в группе встречи https://vk.com/tamadakrg

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