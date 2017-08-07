23 Сентября в центре бокса
MiyaGI & Эндшпиль — дуэт из Владикавказа, ставший одним из открытий русского рэпа. 23 сентября в Центре Бокса Серика Сапиева ребята дадут свой первый большой концерт. Это значит, что будет особенная, новая программа и лучшие песни!
Подробнее в группе встречи https://vk.com/tamadakrg
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Ну наконецто. Иду!!!
Али
14 августа, 2017 в 17:59
Концерта не было же да?
mari
29 сентября, 2017 в 23:46
Сколько билет стоит???
Даниил
24 августа, 2017 в 21:09