Сейчас в аптеках свободно продаются спирт и тесты на беременость круглые судки и без огоаничения по возрасту
Я провел эксперемент девочке 14 лет почти во всех аптеках Караганды без лишних вопросов продали спирт и тесты на беременость
В многих аптеках нет камер наблюдения
Почему я провел этот эксперемент
Потому что за пару лет резко сократилось выявления беремености не совершенно летних врачами
Некоторые врачи это обьяняют ужесочением закона о педофилии и эти утверждения делаются врачами потому что они хотят скрыть бизнес на убийстве детей
Как этот бизнес работает состоятельная мамаша приходит к геникологу и сообщает что она подозревает что ее 12-летняя дочь беремена и эти подозрения подтверждаются тестами которые она купила свободно в аптеке
Врачь успокаевает мамашу говорит что она все правельно сделала что не пошла к врчам а спомощью теста определила беременость дочки на 5-месяце кода легально делать аборт нельзя
И тут же советует решить проблему купить лекарство которое высывает выкидыш
Стоимость этого лекарства зависит дома его пременит девочка без наблюдения врача
Или в больнице под наблюдением врача
В больницу естествено поместят не с диагнозом беременость в 12-лет а с любым диагнозом придусматривающим экстреное хирургическое вмешательства в случае осложнения
К сожалению такой сервис от врачей стоит дорого
По этому многие женщины кормят своих беременых не совершено летних дочек лекарствами вызывающие выкидыш дома
Потом из за не достатка ума не назодят не чего лучшего как выкинуть эмбрион просто положив в обычный пакет
Когда находят эти эмбрионы предпримчивые мамаши находят бедных голодных студенток и те заявляют что это они выкинули ребенка после выкидыша
Естествено тутже стряпаются липовые результаты экспертиз студентку поругают и отпустят
Это надо прекрощать
1-запретить продажу тестов на беременость без регистрации
2-Обязать сдовать в аптеки используемые тесты на беременость
3-Обязательное обследование раз в пол года всех женского пола с 11 лет
Для вывления попытки скрыть беременость с целью сделать не легальный аборт и убить ребенка
Для расскрытия фактов педофилии
Для раскрытия не легального сурагатного материнства с целью продажи детей
Казахстанская земля скоро будет проклята богом за то что в ней безнаказано хоронятся младенцы не вино убиеные собственными матерями с целью скрыть от людей свои грехи
От: Василий
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Что мешает журналистам Казахстана раскрывать преступные схемы во всех облостях жизни обеспечения Казахстана
Если находят детей в мусорках и туалетах это значит
Надо искать причины такого поведения женщин
Но всем на это наплевать если на этом можно заработать деньги
Василий
09 августа, 2017 в 11:47
Лоханкин, а может в этом сермяжная (она же посконная, домотканая и кондовая) правда?
КО
09 августа, 2017 в 13:41
Господи, что за бредятина? Вы лично знаете о статистике? С чего вы взяли что 12 — летние девочки делают аборты? Я не исключаю, что есть такие случаи, но они единичны
aink43
09 августа, 2017 в 12:15
Необходимо срочно найти этого Василия и лечить, лечить, лечить… Если понадобится, то принудительно!!!
Ольга
09 августа, 2017 в 12:20
Ольга,а почему лечить только Василия?По моему и его оппонентов(почитателей) тоже.
P.S. Я его бредни не читаю(только ваши каменты),потому как давненько столкнулся на форуме в однокашниках с его»произведениями» и увидел сущность сего писателя.
P.P.S. Один мудрец сказал:Никогда не спорьте с дураком,иначе люди могут не заметить между вами разницы. Смотрю я на вас……
!!!
09 августа, 2017 в 15:32
Что за бред больного человека? НВ когда уже прекратите публиковать всякий хлам.
Нервная
09 августа, 2017 в 13:01
Статья 20 конституции РК
1. Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается.
sun
09 августа, 2017 в 14:10
Выдайте автору словарь:
круглые судки и без огоаничения
ужесочением
кода легально
высывает выкидыш
не назодят
Алексей
09 августа, 2017 в 13:25
Лоханкин жжет
КО
09 августа, 2017 в 13:39
Что хотите сказать в аптеках
Караганды не продают спирт лицам не достигшим 15-летнего возраста
Или хотите сказать что в Казахстане девочки до 12 лет редко беремениют
Да в этой приступной деятельности замешаные почти все врачи по этоу не легальные аборты медикаментозные выявить удается очень редко и потребованию родителей подобные вещи не регестрируются врачами
Выявлять это можно только поголовной проверкой раз в пол года всех женского пола с 11-лет
Проблема в том что родители многих девочек хотят скрыть эти факты
А врачи не против на этом заработать
vas
09 августа, 2017 в 14:03
Отсыпь децл, пожалуйста,)
Тот самый счастливчик.
09 августа, 2017 в 14:05
Снижение статистики приступлений против детей сексуалтного характера или выявлении фактов беремености не совершенно летних
Связано не с ужесточением законов
А с тем что за определеную плату врачи скрывают эти факты по прозьбе самих родителей
А это уже скрытие преступления должностными лицами
И скрытия этих преступлений возможно блогодаря тому что тесты на беременость стоят не дорого
Любая девочка или ее мамаша может купить тест в любой аптеке и определить беременость и избежать регистрации этого факта в мед учиреждении
Потом по принципу когда был контакт определить срок беремености
За определенную плату с генекологом можно решить вопрос избавления от нежелательного ребенка
Если раняя стадия таблетку выпит и выкидышь
Позняя стадия за определеную плату девочку ложат в больницу якобы с апендецитом делают хирургический аборт
Все ребенок убит от проблемы избавились
Но есть еще те у кого нет денег и ума они времено меняют место жительства рожают убивают ребенка и возврошаются на старое место жительство
И не кто не знает что этой женщиной был рожден ребенок и убит
Но назодятся дуры которые просто выбрасывают убитых детей
Все это есть и будет если это не присекать
vas
09 августа, 2017 в 15:26
как только начал читать статью.сразу догадался что это уася пишет
курим бонд
09 августа, 2017 в 15:38
Курим болт
Вы хотели похвастаться тем что читать умеете
vas
09 августа, 2017 в 17:33
и снова я понял что это уася.к тому же не умеющий читать.курим бонд я.я хотел сообщить что уася несет как обычно всякую ерунду.
курим бонд
09 августа, 2017 в 20:14
Не легальные аборты это бизнес на убийстве детей
Люди деградировали настолько что убивают детей как слепых котят лишь потому что не в то время они зачались
Когда проблему не жилательной береммености легко решить
vas
09 августа, 2017 в 19:10
На сайте эпидемия. Беременные быдлодевушки катаются на мотоцыклах и не уступают дорогу. Поехал я в аптеку, за спиртом. И тэстом на дурость.
Это не я
09 августа, 2017 в 23:23
Пурга какая-то. У нас не шариат, аборты не под запретом, поэтому и словосочетание «нелегальный аборт» лишено смысла.
Да не
10 августа, 2017 в 08:22
Читать больно
Александр
14 сентября, 2017 в 14:55