Бизнес на убийстве детей

Сейчас в аптеках свободно продаются спирт и тесты на беременость круглые судки и без огоаничения по возрасту

Я провел эксперемент девочке 14 лет почти во всех аптеках Караганды без лишних вопросов продали спирт и тесты на беременость

В многих аптеках нет камер наблюдения

Почему я провел этот эксперемент

Потому что за пару лет резко сократилось выявления беремености не совершенно летних врачами

Некоторые врачи это обьяняют ужесочением закона о педофилии и эти утверждения делаются врачами потому что они хотят скрыть бизнес на убийстве детей

Как этот бизнес работает состоятельная мамаша приходит к геникологу и сообщает что она подозревает что ее 12-летняя дочь беремена и эти подозрения подтверждаются тестами которые она купила свободно в аптеке

Врачь успокаевает мамашу говорит что она все правельно сделала что не пошла к врчам а спомощью теста определила беременость дочки на 5-месяце кода легально делать аборт нельзя

И тут же советует решить проблему купить лекарство которое высывает выкидыш

Стоимость этого лекарства зависит дома его пременит девочка без наблюдения врача

Или в больнице под наблюдением врача

В больницу естествено поместят не с диагнозом беременость в 12-лет а с любым диагнозом придусматривающим экстреное хирургическое вмешательства в случае осложнения

К сожалению такой сервис от врачей стоит дорого

По этому многие женщины кормят своих беременых не совершено летних дочек лекарствами вызывающие выкидыш дома

Потом из за не достатка ума не назодят не чего лучшего как выкинуть эмбрион просто положив в обычный пакет

Когда находят эти эмбрионы предпримчивые мамаши находят бедных голодных студенток и те заявляют что это они выкинули ребенка после выкидыша

Естествено тутже стряпаются липовые результаты экспертиз студентку поругают и отпустят

Это надо прекрощать

1-запретить продажу тестов на беременость без регистрации

2-Обязать сдовать в аптеки используемые тесты на беременость

3-Обязательное обследование раз в пол года всех женского пола с 11 лет

Для вывления попытки скрыть беременость с целью сделать не легальный аборт и убить ребенка

Для расскрытия фактов педофилии

Для раскрытия не легального сурагатного материнства с целью продажи детей

Казахстанская земля скоро будет проклята богом за то что в ней безнаказано хоронятся младенцы не вино убиеные собственными матерями с целью скрыть от людей свои грехи

От: Василий