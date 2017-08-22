Уникальная выставка пройдет с 26 августа по 1 октября
Насладиться искусством будущего, окунуться в мир робототехники станет возможно в Карагандинском областном музее изобразительного искусства. Коллекцию роботов и трансформеров везут из Санкт-Петербурга. Выставка роботов может стать захватывающим приключением для всей семьи в мире технологий.
Уникальная выставка пройдет с 26 августа по 1 октября. Двери музея открыты с 10 утра до семи вечера.
По всем вопросам, касающимся выставки, можно обращаться по номеру: 87473303123
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Ну, может быть, нормальных роботов и покажут. А то недавно писали тут статью про то, как роботы захватили власть на каком-то заводе — а на фото просто железный манипулятор со щупальцем, вот и весь робот. Как будто наши инженеры «Ну погоди» не смотрели, и не видели там, какими должны быть роботы. Лампочка должна быть вместо носа. Антеннки из головы должны торчать. И говорить должен, — «Я робот», — чтобы каждому было понятно, что это робот, а не милиционер переодетый. Вот такого робота хоть сразу на ЭКСПО.
Да не
22 августа, 2017 в 20:43
Петросян на экспо больше к месту будет
Ну на
23 августа, 2017 в 13:44
А в воскресенье работает выставка ?
Мадина
28 августа, 2017 в 22:36
Выставка очень очень плохая. Смотреть не на что. Ребенок вышел ресторан. Там одна комната. Трансформеры не движутся. Не каких эффектов. Лудше в кино сходит. Кто такие цены ставит? Туфта
Зарина
23 сентября, 2017 в 21:20
Полное говно
Зарина
23 сентября, 2017 в 21:28