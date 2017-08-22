В Караганде пройдет выставка роботов и трансформеров

Уникальная выставка пройдет с 26 августа по 1 октября

Насладиться искусством будущего, окунуться в мир робототехники станет возможно в Карагандинском областном музее изобразительного искусства. Коллекцию роботов и трансформеров везут из Санкт-Петербурга. Выставка роботов может стать захватывающим приключением для всей семьи в мире технологий.

Уникальная выставка пройдет с 26 августа по 1 октября. Двери музея открыты с 10 утра до семи вечера.

По всем вопросам, касающимся выставки, можно обращаться по номеру: 87473303123