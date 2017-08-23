В Казахстане за уклонение от детских прививок родителям будет грозить довольно крупный штраф. Министерство по делам религии и гражданского общества предлагает закрепить эту норму в проекте закона «О религиозной деятельности», который опубликован на сайте ведомства.
Чиновники ссылаются на то, что отказ от вакцинации граждан, исповедующих нетрадиционные религиозные взгляды, становится в Казахстане одной из актуальных проблем. Так, за 2016 год от прививок отказались более 9,5 тысяч родителей, при этом половина из них мотивировала отказ религиозными взглядами.
Среди других запланированных нововведений:
«Мы обсуждаем нормы, касающиеся внешнего проявления приверженности деструктивным течениям. И это – не только одежда. К примеру, вот, свастика или колпаки «Ку-клукс-клана». Поэтому мы и обсуждаем, какие именно признаки считать деструктивными. Ношение хиджаба даже не рассматривается, потому что эта часть одежды, которая не закрывает лицо. Никто не высказывает ничего против хиджаба. Нельзя путать хиджаб с паранджой или чадрой», – заявил министр по делам религии и гражданского общества Нурлан Ермекбаев.
Законопроект вынесен на общественное обсуждение.
Источник: novoetv.kz
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Давно пора! И при отказе от прививки лечить заболевших детей за счет родителей. Вылечить за счет государства и выставить счет за услуги.
Нина
23 августа, 2017 в 16:06
А то государство мне оплачивает лечение ребенка!!! В платные клиники мы обращаемся, даже за обычными анализами… Доверия к компетенции наших СВА вообще никакой! И не без основания. Так что пугать за оплату лечения, не надо! А штрафовать за отказ- вообще бредовые суждения!
Ирина
25 августа, 2017 в 23:36
Никакой штраф не буду платить. И прививки делать своим детям, как не делал, так и не буду делать. Кто в ответе за последствия после прививки? Бред. Оставьте уже так бедных казахстанцев.
Читатель
23 августа, 2017 в 16:36
Отказываются от прививок люди, которые видят осложнения. Бцжиты, дцп, аутизм и т.д. И почему я ради выполнения плана по прививкам, ради освоения средств потраченных на вакцинации, должна калечить своих детей, потом всю жизнь тянуть их в государстве, отказывающем не только в инвалидности, но и в реабилитации, учёбе и трудоустройстве. Лучше подумайте как закупать качественные вакцины, а не самые дешевые. Всё-таки мы ваш народ.
Мария
23 августа, 2017 в 16:54
В нашем государстве благодаря проникшей во все щели коррупции вопрос с прививочным паспортом решить легко. Своими штрафами они только этой же самой коррупции и под играют. Те кто твердо по убеждениям не делает прививок свои взгляды не изменят.
КО
24 августа, 2017 в 09:40
Бред. Что значит «по убеждениям»? Убеждения всегда есть продукт объективного опыта — то есть возраста, косвенно. Качает дурак против прививок в 20 лет — у него одни убеждения. А в 30 лет у него ребёнок заболел полиомиелитом, и тихо помер — у него уже другие убеждения. Правда, его новые убеждения никто слушать не будет, потому что выросли другие 20-летние идиоты. И так во всём. Нормальный человек с приобретением опыта корректирует свои убеждения. Если так не происходит — значит, человек инфантилен, и лучше б ему вообще детей не заводить. Отказ же от прививок никогда не бывает «убеждением», потому что нет в пределах досягаемости ни одного человека среди отказников, кто бы сам провёл достоверное исследование, сделал выводы, и сформировал настоящее убеждение на основе проверенных фактов. Наоборот, это всегда — продукт сплетен в интернете, баек подружек, сомнительных околонаучных статей из жёлтых изданий, и влияния окружения («ты што, дура, прививки делать?»)). То есть это не убеждение в сущности своей, а целиком стадное сознание, и более ничего.
Да не
24 августа, 2017 в 10:07
Может лучше вам жевать чем говорить? «потому что нет в пределах досягаемости ни одного человека»
в моих пределах досягаемости находятся:
1. Друг у которого сын лежал в реанимации после прививки БЦЖ и которому затем делали операции.
2. Подруга жены у которой сын после прививки стал инвалидом, проблемы с координацией движений. Постоянные походы и поездки по больницам.
3. Массажистка знакомая, делавшая массаж нашим детям, у нее сын после прививки чуть не умер, пошел отек Квинке и еще там что то, еле откачали. С тех пор аллергик стал ну и естественно запрет на все прививки.
4. Коллега на работе, маленькая дочь после прививки, в этот же день пошла реакция, стала мучиться бессоницей, высокой возбудимостью, психозами и так на протяжении уже нескольких месяцев, ребенок стал другим. Она прокляла тот день когда сделала эту прививку. Замучилась уже таскаться по врачам.
Это так навскидку в первом круге общения, есть еще и во втором и в третьем.
Да кстати, тетка есть у жены двоюродная, перенесла в детстве полиомиелит, инвалид с детства, видим ее, общаемся.
Так что видим все стороны и принимаем обдуманные решения.
Трое детей у нас, самим уже далеко за 30.
Про глупцов 20-летних лучше в смехопанораме рассказывайте. Не зря вас тут петросяном называют. Ох не зря…
Андрей
24 августа, 2017 в 10:36
Как только просишь привести факты — с ФИО и адресами — сразу внезапно выясняется, что нет их. Просто нет.
КО
24 августа, 2017 в 11:01
Какие ФИО и адреса? Вы о чем? На всеобщее обозрение личные данные людей? С головой порядок?
Желаете лично убедиться в правдивости моих слов? Без проблем, давайте встретимся, познакомлю со всеми перечисленными людьми. Есть желание? Или сразу выяснится что только на кнопки нажимать горазды?
Андрей
24 августа, 2017 в 12:22
Да. С ФИО, датой прививки и анамнезом.
При простейшей проверке окажется, что 100 из 100 случаев к прививкам отношения не имеет.
КО
26 августа, 2017 в 10:46
Кто ты? Откуда ты знаешь чем руководствуются родители, когда принимают решение не вакцинировать ребенка? И на чём сформированы твои убеждения? Может у тебя даже детей нет. Я лично воспитывают ребенка инвалида, всё благодаря прививке! Каждый день смотрю на него и понимаю что его жизнь поломана навсегда, он никогда не сможет вести полноценную жизнь. Много лет искали способ вылечить, но всё бесполезно, потом приходит осознание того что ему поможет только чудо! И когда я читаю или слышу вот таких как ты, охота плюнуть и размазать!
Опыт
15 сентября, 2017 в 18:46
Ну и статья глупость полная, если судить по тексту. Не факт что журналисты все не переврали, как они это нередко делают.
Во первых не планируется, а предлагается.
Во вторых такой штраф закрепить в законе о религиях невозможно, не та сфера. Только в законе о здравоохранении.
Андрей
24 августа, 2017 в 10:47
Прочитал кстати на менее желтом ресурсе о проекте этого закона. Там более внятно все описано. Штраф будет применять только к тем, кто отказывается по религиозным соображениям, к тем кто по другим применяться не будет.
Андрей
24 августа, 2017 в 11:13
А можно получить данные о госзакупках в сфере детской вакцинации? Суммы которые государству втирают на вакцинацию? Чьи компании выигрывают эти тендеры и кто финальный бенефициар? Какой депутат лоббировал этот закон? Есть ли взаимосвязь у него с вакцинаторами? И надоели законотворцы в последнее время если честно
Жанибек
24 августа, 2017 в 21:05
Блин, кто бы сделал журналистское расследование и осветил это все в СМИ..
Жанибек
24 августа, 2017 в 21:11
Вакцину если мы будем делать это выгодно только производителям. Я не могу одного понять столько денег государство тратить на закупку этих вакцин, почему они не делают исследование или эксперимент, потом только закупать, если оно этого стоит. Или мне только кажется что государству тоже выгодно иметь хронических больных людей. Скорее всего это так. А так, было уже не один эксперимент на мышах всего несколькими вакцинами которые сейчас ставят нашим детям, и там явно результат не радует. У 3-4 поколение привитых много бесплодных мыш, если рожали то больные, и почти все поколение умерала от лейкоза. И 6го поколения уже не было.Теперь думайте для чего нам и нашим детям колют эти химикаты и неизвестно что. Если не верите можете поискать в интернете была врач гинеколог, д.м.н., профессор Аманджолова Раиса Садыковна вот она побеспокоилось здоровьем беременных женщин и не только, и ставила эксперимент на мышах, и это советское время. Сейчас 21 век, и то люди идут и делают своим детям прививки, прививки делать наверное надо, но не всем поголовно, а тем кто в группе риска и то если пациент полностью здоров, потому что не здоровый организм просто не сможет с ними справится.
Гульдана
29 августа, 2017 в 15:53
Я
Гульнур
20 сентября, 2017 в 22:18
Если чиновники предлагают ввести штрафы,то пусть заодно и предложат делать диагностику,обследование иммунитета каждого конкретного ребенка.а не так вот бездумно колоть всех детей по принципу-чем больше,тем лучше.как у новорожденных детей могут определить есть ли аллергия на компоненты вакцины и есть ли какие хронические заболевания?визуальный осмотр и масса тела и это все.зато когда появляются какие то отклонения,медики находят аргумент:эта болезнь уже была в организме,а вакцина всего лишь спровоцировала,дело не в самой вакцине,а в вашем ребенке,а мы не при чем…Извините,там почему же вы не обследуете на все эти заболевания,неужели корь страшнее,чем аутизм илионкология
Гульнур
20 сентября, 2017 в 22:29
Кстати,если после вакцины в течении 3 дней не будет осложнений,будет считаться,что она прошла успешно.но у каждого организма вакцина по разному может спровоцировать осложнения,т.к.в составе имеются токсичные вещества и живые бактерии.тут уж как каждый детский организм будет бороться неизвестно.осложнения могут вылезти и через месяц и через год и через 5 лет.но доказать что это от вакцины мы не сможем.вот так и будут ходить родители и думать откуда же у ребенка аутизм,или шишки аакие то повылазили?ведь рождался здоровым.думайте люди и ищите информацию и конечно же чиновники,издающие такие законы тоже думайте
Гульнур
20 сентября, 2017 в 22:37