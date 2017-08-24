Граффити украсило дом, в котором жил экс-мажилисмен Мухтар Тиникеев

Бывший депутат получил разрешение жильцов, КСК и властей

На пятиэтажке в Пришахтинске, где прошло детство и юность экс-мажилисмена Мухтара Тиникеев, появилось граффити. Это пейзаж: горы, озеро и разнообразная растительность на берегу. Картина еще не закончена. Ее заказал Мухтар Бакирович, чтобы радовать своих родных, соседей и просто прохожих.

«Разрешение жильцов, КСК и архитектуры получено, — написал бывший депутат Мажилиса Парламента Мухтар Тиникеев на своей странице в «Фейсбуке». — моя мечта украсить дом ярким граффити-рисунком понемногу осуществляется. Как шутят теперь жильцы дома: «Снимок на фоне горного озера 50 тенге!» Через неделю будет видно, что получилось».

Автор продолжает работать над граффити.

Напомним, в начале августа Мухтар Бакирович объявил конкурс на лучшее граффити на родном доме. Автору картины он обещал вознаграждение.