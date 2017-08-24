Бывший депутат получил разрешение жильцов, КСК и властей
На пятиэтажке в Пришахтинске, где прошло детство и юность экс-мажилисмена Мухтара Тиникеев, появилось граффити. Это пейзаж: горы, озеро и разнообразная растительность на берегу. Картина еще не закончена. Ее заказал Мухтар Бакирович, чтобы радовать своих родных, соседей и просто прохожих.
«Разрешение жильцов, КСК и архитектуры получено, — написал бывший депутат Мажилиса Парламента Мухтар Тиникеев на своей странице в «Фейсбуке». — моя мечта украсить дом ярким граффити-рисунком понемногу осуществляется. Как шутят теперь жильцы дома: «Снимок на фоне горного озера 50 тенге!» Через неделю будет видно, что получилось».
Автор продолжает работать над граффити.
Напомним, в начале августа Мухтар Бакирович объявил конкурс на лучшее граффити на родном доме. Автору картины он обещал вознаграждение.
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Ну а где нормальное фото украшения?
Горожанин
24 августа, 2017 в 20:27
Не понятна мотивация тех, кто нажимал «палец вниз», вы что не хотите увидеть, как красиво там получилось? А как увидеть, если нет нормального фото этого граффити?
Горожанин
25 августа, 2017 в 16:02
Вы крутите иль вертите,
но Мухтар-НЕ НЕФЕРТИТИ…
А красивое Граффити-
пригодится-не трындите…
ПС.
Чтоб Мухтара не забыли…
Вы крутите иль вертите, но Мухтар-НЕ НЕФЕРТИТИ.
25 августа, 2017 в 09:33
Надо обязательно проконтролировать оплатил ли Мухтар работу художника. Я бы на месте художника вообще просил бы 100% предоплату.
vfvfvf
25 августа, 2017 в 09:47
Мухта́р Баки́рович Тинике́ев
(27 сентября 1963, Караганда).
На пенсию выходят в 63 года,
т.е. ему до пенсии еще девять лет=
почти «чирик» надо где-то Отмотать-
чтоб пенсю получать.
Мухта́р Баки́рович Тинике́ев (27 сентября 1963т.е. ему до пенсии 9 лет=
25 августа, 2017 в 11:41
самые обиженные и ущербные комментаторы у нового вестника! вы полумужички и полупокеры — а Маке респект
шахтер
25 августа, 2017 в 14:17
Назвавший скандальный ролик шуткой Тиникеев
получил звание «Шутник года
«https://www.nur.kz/1353552-nazvavshiy-skandalnyy-rolik-shutkoy-t.html
Союз мусульман Казахстана (СМК) и
Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА)
присвоили депутату мажилиса парламента РК Мухтару Тиникееву
звание «Шутник года»,
передает корреспондент NUR.KZ.
Тиникеев-"Шутник года@-2016
26 августа, 2017 в 12:43
Мажилисмен Мухтар Тиникеев поет о Караганде
22 Август, 2014 | 2 743 просмотров Рубрика: Свежие новости,Слайдер | Автор: Анастасия Машнина
http://www.nv.kz/2014/08/22/77319/
«Киркоров из меня не получится»
Тиникеев поет о Караганде
26 августа, 2017 в 13:31
что бы кто бы не делал что либо для людей — найдутся скряги типа недовольных -тьфу на вас — А Тенекеев молодец!
Попов
25 августа, 2017 в 14:19
Тиникеев вышел на пенсию после скандала с видеозаписью, где вся страна увидела бандитскую натуру данного гражданина. А так да молодой пенсионер, в его возрасте женщины на пенсию не выходят.
Евгений
25 августа, 2017 в 14:42
После появления скандального ролика депутат Тиникеев отправился в больницу Автор: Ольга Юрьева 21.12.2016 http://www.ktk.kz/ru/news/video/2016/12/21/74703
Мажилисмен Мухтар Тиникеев слёг в больницу с сердцем.
Проблемы со здоровьем у депутата возникли
сразу после появления в интернете скандального ролика с его участием.
Тиникеев отправился в больницу
26 августа, 2017 в 12:32
Тиникеев четверть века пробыл в парламенте и именно с ним приняли законы о пенсии шахтерам в 63 года, а многим из них она стала минимальной по стране.
И отняли инвалидные выплаты шахтерам после выхода на пенсию
Он никогда не становился на сторону горняков во время множества забастовок.
ШП
25 августа, 2017 в 20:30
3,14 дар один Маке вставал на защиту шахтёров че ты там пипикаешь гнида! Нет его и нет больше защитника рабочих
Шахтёр
09 сентября, 2017 в 20:44