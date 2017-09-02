Часто гуляю с ребенком в Центральном парке Караганды и обратила внимание
на припаркованные автомашины в районе ресторана Чао-Ян. Мало того,что для
подъезда к ресторану автомобилисты нарушают требования знака 3.2 «Движение
запрещено» со стороны ул.Чкалова, так потом паркуют свои машины под знаками
3.27 «Остановка запрещена». Но и это еще не все. Находятся чудаки паркующиеся
так, что не то что инвалиду или маме с коляской, но и просто пешеходу пройти
нет возможности. Возникает вопрос: чем так сильно заняты сотрудники полиции,
что не видят ежедневного столпотворения в этом месте. Даже не нужно ездить и
искать нарушителей, просто каждый день приходи пешком и оформляй протоколы.
Кстати было бы неплохо, если бы фото или видео можно было отправить в
Дорожную Полицию через интернет для принятия мер к нарушителям. Или есть
такой сервис, а мы не знаем?
От: Александра
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Астана
02 сентября, 2017 в 23:25
Цыц…посодють…
Марья Ивановна
02 сентября, 2017 в 23:29
Александра, отправить свою жалобу через Интернет конечно можно, вот в этой статье: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-mvd-rasskazali-kuda-otpravlyat-video-s-narusheniyami-pdd-296529/ рассказывается как и куда.
P.S. А вообще, как-бы странно было, если-бы у ресторана не было своей парковки и проезда к ней…
Горожанин
03 сентября, 2017 в 00:11
Так ведь если уж ресторан в парке, то те, у кого в этом парке коттеджи, должны иметь возможность прокатиться по парку, чтобы покушать…
электорат
03 сентября, 2017 в 00:14
Если не изменяет память
На этом участке движение запрещено за исключением проезда к ЧаоЯн
Доиграемся с этим стукачество
Берия
03 сентября, 2017 в 10:25
у «яжмам» своя логика, и своё ПДД. Кстати, за фотканье номеров можно и в суд подать..
Да не
03 сентября, 2017 в 14:13
Не ну а чо! Пьяные посетители должны, по вашему, пешком до такси ходить?
Да уш!!!
03 сентября, 2017 в 14:00
Почему вы гуляете с ребёнком именно туда? С ребёнком можно гулять в другую сторону — парк большой. Прогуляйтесь на малые озёра, напишите об их плачевном состоянии — если и правда неравнодушная гражданка.. А то всё лажей попахивает..
Да не
03 сентября, 2017 в 14:08
Ну если честно, вот из-за таких имбицилов, как на вишевой фляге, с гнрз 605, неудобства и создаются!!!! Ну мля, ну видит же, что мешает, нет все равно надо туда встать!!!! Мне бы например совесть непозволила так запаковаться, я лучше от Чкалова пешком пройду!
Караганда
03 сентября, 2017 в 19:35
А он по ходу на машине в кровать заезжает и спит. Есть такой типаж.
Да уш!!!
03 сентября, 2017 в 21:44
Года два назад ГАИшники пытались запретить мне заехать в парк на парковку лишь по той причине что, в ЧаоЯн бухали начальники из ДВД, до этого ГАИшников в парке ни когда не видел. Когда из ресторана Аристо выезжает нажравшееся начальство, тогда ГАИшники останавливают все машины с обоих сторон выезда по проспекту Республики. Так что где нужней там и работают.
Водитель
03 сентября, 2017 в 23:42
как раз таки парк самое прибыльное место для Гаишников, на войнов каждый день рубят со всех. Особенно с парковки для инвалидов возле обл суда. Меня постоянно тормозят за сотку, после поворота на обл суд. Но я уже устал от них и не останавливаюсь. Так как у них нет жезла и светоотражающих перчаток. Эти Гаицы мне напоминают грабителей с большой дороги.
рима
04 сентября, 2017 в 11:55
Автор статьи обманывает, знаки запрещающие остановку распространяются только до границ парковки, и в обратную сторону тоже есть ( их на фото тоже видно), да и проходу машины не мешают, тропинок много.
Ернар
04 сентября, 2017 в 12:41
Я думаю автор статьи не дикое животное, что-бы при наличии цивилизованных
тротуаров, шляться по пыльным тропинкам которых, как вы утверждаете много.
Не хочу спорить по поводу дорожных знаков, хотя на фото они присутствуют,
но парковку на пандусе считаю свинством. И на фото прекрасно видно, что
вишневая а.м. М605 просто наглухо запечатала проход. Не детская, не
инвалидная коляски, не велосипед там уже не проедут. Да и пешеход пройдет
с трудом. И что характерно таких водятлов там вагон и маленькая тележка.
Просто один дикарь отъезжает, а на его месте паркуется другой. Ну если нет
места на парковке, оставь машину на бесплатном паркинге при въезде с ул.Чкалова. Ведь не инвалид приехал, значка на стекле нет. Или все-таки
инвалид головного мозга?
Байдулла
04 сентября, 2017 в 18:57
По второму пункту согласен частично, поскольку по фото не понять сколько он там стоит. Может на 1 минуту заехал.
Ернар
05 сентября, 2017 в 10:26
Хамская культура заезжать в парк приобретена горожанами лет десять назад, когда они стали иметь больше транспорта.
Были раньше чудаки, которые боролись с ними, но были побеждены.
Еще лет пять назад подьезд к озеру был немыслим, а сегодня там масса машин.
В парк никому не надо ездить для комфорта и здоровья всех.
К Чао яну в том числе.
Все стоянки должны быть вне парка-их уже делают на Ержанова , например.
Полиция обязана и может выгнать всех из парка, кроме служебных машин, которые не могут быть легковыми.
Она или не профессиональна или еще хуже, потому что почему то не может решить этот важный городу вопрос
ШП
06 сентября, 2017 в 20:43