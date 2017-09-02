Парковка в Центральном парке

Часто гуляю с ребенком в Центральном парке Караганды и обратила внимание

на припаркованные автомашины в районе ресторана Чао-Ян. Мало того,что для

подъезда к ресторану автомобилисты нарушают требования знака 3.2 «Движение

запрещено» со стороны ул.Чкалова, так потом паркуют свои машины под знаками

3.27 «Остановка запрещена». Но и это еще не все. Находятся чудаки паркующиеся

так, что не то что инвалиду или маме с коляской, но и просто пешеходу пройти

нет возможности. Возникает вопрос: чем так сильно заняты сотрудники полиции,

что не видят ежедневного столпотворения в этом месте. Даже не нужно ездить и

искать нарушителей, просто каждый день приходи пешком и оформляй протоколы.

Кстати было бы неплохо, если бы фото или видео можно было отправить в

Дорожную Полицию через интернет для принятия мер к нарушителям. Или есть

такой сервис, а мы не знаем?

От: Александра