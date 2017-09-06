Ему заменили лишение свободы на ограничение
Вчерашняя информация об освобождении Серика Ахметова из колонии подтвердилась. Пресс-служба областного суда сообщила, что ходатайство осужденного удовлетворили. Экс-премьер обратился в Абайский районный суд, в который и вынес решение заменить лишение свободы на ограничение.
Судья руководствовался 73 статьёй УК, согласно которой, осужденному после фактического отбытия не менее одной трети срока наказания, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания.
Суд также учел позицию прокурора и администрации уголовно-исполнительного органа.
— За время содержания в местах лишения свободы Серик Ахметов зарекомендовал себя положительно примерным поведением,- сообщают в суде.- Он исполнял все правила внутреннего распорядка, активно участвовал в общественной жизни колонии, имеет ряд поощрений. Кроме того, Сериком Ахметовым возмещен государству причиненный преступлением материальный ущерб.
Таким образом, наказание для экс-премьера смягчили, и заменили на ограничение свободы с пробационным контролем.
Постановление суда вступает в законную силу с 21 сентября 2017 года.
Новость, появившаяся ещё вчера, порадовала многих. Большинство карагандинцев готовы поприветствовать Серика Ахметова, судя по всему, встречать его будут как героя. Вот что пишут комментаторы в нашем паблике Instagram:
— Настоящий Человек с большой буквой! Уважаю Вас!!!!
— Он себя хорошо зарекомендовал и не только в колонии. Когда был акимом Темиртау, дороги и город были в порядке. Больше такого Акима не было. Город превратили в поле боя. Кругом ямы. Я рада, что его выпускают. От него больше пользы на свободе!
— Господин Ахметов, граждане Караганды Вас очень любят и вспоминают только добрым словом. Удачи!
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Опять кормят с лопаты! Сколько можно?
Цитата:»Большинство карагандинцев готовы поприветствовать Серика Ахметова, судя по всему, встречать его будут как героя. Вот что пишут комментаторы в нашем паблике Instagram:
— Настоящий Человек с большой буквой! Уважаю Вас!!!!
— Он себя хорошо зарекомендовал и не только в колонии. Когда был акимом Темиртау, дороги и город были в порядке. Больше такого Акима не было. Город превратили в поле боя. Кругом ямы. Я рада, что его выпускают. От него больше пользы на свободе!
— Господин Ахметов, граждане Караганды Вас очень любят и вспоминают только добрым словом. Удачи!»
—-
Я — карагандинец, и я не готов его приветствовать, и не считаю его героем! Не знаю, что он сделал хорошего — но знаю, что как только он приехал в Караганду работать акимом, так в первую очередь этот «герой» озаботился оттяпыванием для себя последнего незанятого участка в парковой зоне и ударными темпами отгрохал там себе домину!
Вообщем, приятного всем аппетита, хавайте за обе щеки! А Нина так вообще — может даже напиться на радостях, все равно она в своем государственном учреждении нифига не работает, а зарплату получает за просто так….
Ушлепок
06 сентября, 2017 в 12:48
Да тут одной лопаты маловато…
Lex
06 сентября, 2017 в 19:04