Абайский суд удовлетворил ходатайство Серика Ахметова

Ему заменили лишение свободы на ограничение

Вчерашняя информация об освобождении Серика Ахметова из колонии подтвердилась. Пресс-служба областного суда сообщила, что ходатайство осужденного удовлетворили. Экс-премьер обратился в Абайский районный суд, в который и вынес решение заменить лишение свободы на ограничение.

Судья руководствовался 73 статьёй УК, согласно которой, осужденному после фактического отбытия не менее одной трети срока наказания, в случае полного возмещения им ущерба, причиненного преступлением, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания.

Суд также учел позицию прокурора и администрации уголовно-исполнительного органа.

— За время содержания в местах лишения свободы Серик Ахметов зарекомендовал себя положительно примерным поведением,- сообщают в суде.- Он исполнял все правила внутреннего распорядка, активно участвовал в общественной жизни колонии, имеет ряд поощрений. Кроме того, Сериком Ахметовым возмещен государству причиненный преступлением материальный ущерб.

Таким образом, наказание для экс-премьера смягчили, и заменили на ограничение свободы с пробационным контролем.

Постановление суда вступает в законную силу с 21 сентября 2017 года.

Новость, появившаяся ещё вчера, порадовала многих. Большинство карагандинцев готовы поприветствовать Серика Ахметова, судя по всему, встречать его будут как героя. Вот что пишут комментаторы в нашем паблике Instagram:

— Настоящий Человек с большой буквой! Уважаю Вас!!!!

— Он себя хорошо зарекомендовал и не только в колонии. Когда был акимом Темиртау, дороги и город были в порядке. Больше такого Акима не было. Город превратили в поле боя. Кругом ямы. Я рада, что его выпускают. От него больше пользы на свободе!

— Господин Ахметов, граждане Караганды Вас очень любят и вспоминают только добрым словом. Удачи!