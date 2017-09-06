Услугодатель считает, что это не вызовет рост цен на продукты и товары
В Казахстане отменяются тарифы на электроэнергию по зонам суток. Теперь и предприятия, и население будут платить за свет только по уровню потребления. К чему это приведет? Не вызовет ли нововведение рост цен на услуги, товары и продукты писания?
Причиной отмены дифференцированного тарифа по зонам суток и для физических, и для юридических лиц стали поправки в законодательство по вопросам электроэнергетики. Они вступили в силу в июле нынешнего года. А что послужило поводом для этих поправок, неизвестно. Не сообщает это и компания «КарагандыЖылуСбыт». Зато она через свой сайт проинформировала потребителей о том, что нововведение вступает в силу с 1 августа.
Это значит, что теперь всем потребителям будут выставлять счета по дифференцированным тарифам по уровню потребления. Посмотрим, будет ли это выгодно населению.
Тарифы по зонам суток для физических лиц, существовавшие в Караганде до 1 августа:
Дневной (с 7 до 23 часов) 12,48 тенге за кВт-час.
Ночной (с 23 до 7 часов) 8,4 тенге за кВт-час.
Выходит, что усредненный тариф — 10,44 тенге за кВт-час.
Тарифы по уровню потребления для физических лиц,
использующих электроплиты:
До 100 кВт-ч на человека в месяц — 9,60 тенге за кВт-час;
От 100 до 180 кВт-ч на человека в месяц – 12,75 тенге за кВт-час;
Свыше 180 кВт-ч на человека в месяц – 15,93 тенге за кВт-час.
не использующих электрические плиты:
До 80 кВт-ч на человека в месяц – 9,58 тенге за кВт-час;
От 80 до 160 кВт-ч на человека в месяц – 12,75 тенге за кВт-час;
Свыше 160 кВт-ч на человека в месяц – 15,93 тенге за кВт-час.
Усредненный тариф – 12,76 тенге за кВт-час.
Получается, что тариф по уровню потребления для населения менее выгоден, что по зонам суток.
Теперь сравним тарифы для юридических лиц.
Тарифы по зонам суток для юридических лиц, существовавшие в Караганде до 1 августа:
От 0 до 750 кВа:
Дневной — 23,5 тенге за кВт-час
Вечерний — 57,81 тенге за кВт-час
Ночной — 8,4 тенге за кВт-час
Свыше 750 кВа:
Дневной — 19,61 тенге за кВт-час
Вечерний — 61,69 тенге за кВт-час
Ночной — 8,4 тенге за кВт-час
Усредненный – 29,9 тенге за кВт-час.
Тарифы для юридических лиц по уровню потребления:
свыше 750 кВа – 19,61 тенге за кВт-час
от 0 до 750 кВа – 23,50 тенге за кВт-час
Получается, что в целом тариф по уровню потребления для бизнеса выгоднее. Но сделаем исключение для тех предприятий, которые выпускают свою продукцию в ночное время, например, пекарни и хлебозаводы.
— Тарифы по уровню потребления – усредненные, — говорит заместитель директора компании «КарагандыЖылуСбыт» Валерий Дударь. – Потреблять больше электричества предприятия не станут, а значит и плата останется прежней. Я думаю, что отмена тарифа на электроэнергию по зонам суток не отразиться на ценах. Это мое личное мнение.
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Уже уничтожили медицину, здравоохранение и правоохранительную систему, теперь за энергетику взялись… Тарифы по зонам суток не просто так были придуманы, они выравнивали нагрузку на производителей электроэнергии!
Горожанин
06 сентября, 2017 в 12:43
На рост цен влияет разность тарифов между физическими и юридическими лицами.
Как можно вычислить затратную часть в тарифе отдельно для физических лиц и для юридических? Государство жуликов и воров.
Водитель
06 сентября, 2017 в 13:11
А на кой, спрашивается? Ага, сейчас скажут снова — меняйте счетчики…
SD
06 сентября, 2017 в 13:36
Папа сказал поднять тариф, вот и кушайте.
Беспредел
06 сентября, 2017 в 21:53