К чему приведет отмена тарифа на электричество по зонам суток?

Услугодатель считает, что это не вызовет рост цен на продукты и товары

В Казахстане отменяются тарифы на электроэнергию по зонам суток. Теперь и предприятия, и население будут платить за свет только по уровню потребления. К чему это приведет? Не вызовет ли нововведение рост цен на услуги, товары и продукты писания?

Причиной отмены дифференцированного тарифа по зонам суток и для физических, и для юридических лиц стали поправки в законодательство по вопросам электроэнергетики. Они вступили в силу в июле нынешнего года. А что послужило поводом для этих поправок, неизвестно. Не сообщает это и компания «КарагандыЖылуСбыт». Зато она через свой сайт проинформировала потребителей о том, что нововведение вступает в силу с 1 августа.

Это значит, что теперь всем потребителям будут выставлять счета по дифференцированным тарифам по уровню потребления. Посмотрим, будет ли это выгодно населению.

Тарифы по зонам суток для физических лиц, существовавшие в Караганде до 1 августа: Дневной (с 7 до 23 часов) 12,48 тенге за кВт-час. Ночной (с 23 до 7 часов) 8,4 тенге за кВт-час. Выходит, что усредненный тариф — 10,44 тенге за кВт-час. Тарифы по уровню потребления для физических лиц, использующих электроплиты: До 100 кВт-ч на человека в месяц — 9,60 тенге за кВт-час; От 100 до 180 кВт-ч на человека в месяц – 12,75 тенге за кВт-час; Свыше 180 кВт-ч на человека в месяц – 15,93 тенге за кВт-час. не использующих электрические плиты: До 80 кВт-ч на человека в месяц – 9,58 тенге за кВт-час; От 80 до 160 кВт-ч на человека в месяц – 12,75 тенге за кВт-час; Свыше 160 кВт-ч на человека в месяц – 15,93 тенге за кВт-час. Усредненный тариф – 12,76 тенге за кВт-час.

Получается, что тариф по уровню потребления для населения менее выгоден, что по зонам суток.

Теперь сравним тарифы для юридических лиц.

Тарифы по зонам суток для юридических лиц, существовавшие в Караганде до 1 августа: От 0 до 750 кВа: Дневной — 23,5 тенге за кВт-час Вечерний — 57,81 тенге за кВт-час Ночной — 8,4 тенге за кВт-час Свыше 750 кВа: Дневной — 19,61 тенге за кВт-час Вечерний — 61,69 тенге за кВт-час Ночной — 8,4 тенге за кВт-час Усредненный – 29,9 тенге за кВт-час. Тарифы для юридических лиц по уровню потребления: свыше 750 кВа – 19,61 тенге за кВт-час от 0 до 750 кВа – 23,50 тенге за кВт-час

Получается, что в целом тариф по уровню потребления для бизнеса выгоднее. Но сделаем исключение для тех предприятий, которые выпускают свою продукцию в ночное время, например, пекарни и хлебозаводы.

— Тарифы по уровню потребления – усредненные, — говорит заместитель директора компании «КарагандыЖылуСбыт» Валерий Дударь. – Потреблять больше электричества предприятия не станут, а значит и плата останется прежней. Я думаю, что отмена тарифа на электроэнергию по зонам суток не отразиться на ценах. Это мое личное мнение.