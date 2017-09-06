На шахте «Саранская» пострадал горняк

Его госпитализировали в тяжёлом состоянии

Горного мастера шахты «Саранская» госпитализировали с черепно-мозговой травмой

5 сентября около 13.00 на шахте «Саранская» произошел несчастный случай. Пострадал 51-летний горный мастер, на мужчину упала рудничная стойка, его доставили в областной медицинский центр.

В управлении здравоохранения сообщили, что шахтёр находится в тяжёлом состоянии.

— Его экстренно прооперировали, и сейчас мужчина лежит в реанимации. Пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.

После того, как медики вынесут заключение о степени тяжести травмы, соберётся государственная комиссия по расследованию происшествия.