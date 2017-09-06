Его госпитализировали в тяжёлом состоянии
Горного мастера шахты «Саранская» госпитализировали с черепно-мозговой травмой
5 сентября около 13.00 на шахте «Саранская» произошел несчастный случай. Пострадал 51-летний горный мастер, на мужчину упала рудничная стойка, его доставили в областной медицинский центр.
В управлении здравоохранения сообщили, что шахтёр находится в тяжёлом состоянии.
— Его экстренно прооперировали, и сейчас мужчина лежит в реанимации. Пострадавший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области.
После того, как медики вынесут заключение о степени тяжести травмы, соберётся государственная комиссия по расследованию происшествия.
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может гидравлическая стойка а не стройка
Андрей Степанович
06 сентября, 2017 в 17:01
Вообще-то рудстойка это бревно. Иначе — «лесина»
крепильщик
07 сентября, 2017 в 00:13
Ну и что с мужиком? Третьи сутки уж пошли, как его состояние? Или выжидаете когда помрёт?
ПГМ
08 сентября, 2017 в 00:01