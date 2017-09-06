«КарагандыЖылуСбыт» просит у потребителей справку о количестве проживающих

Она нужна для того, чтобы сделать перерасчет тем, кто платил за электроэнергию по дневному и ночному тарифам

Компания «КарагандыЖылуСбыт» просит у своих потребителей справку о количестве проживающих в квартире. Это касается только тех, кто платил за электроэнергию по зонам суток. Им будут делать перерасчет и переводить их счетчики на тариф по объемам потребления.

«Для уточнения расчетов по дифференцированным тарифам по объемам потребления просим Вас предоставить в ТОО «КарагандыЖылуСбыт» адресную справку с места жительства или справку о количестве проживающих физических лиц, заверенную печатью кооператива собственников квартир, до 20 сентября 2017 года», — сказано в объявлении, опубликованном на сайте энергоснабжающей компании kzs.kz.

Далее услугодатель отмечает, что на основании этого документа он сделает перерасчете платы за электроэнергию за август. Это связано с тем, что с 1 августа отменен тариф на электроэнергию по зонам суток для всех категорий потребителей.

За дополнительной информацией можно обращаться в абонентские участки компании «КарагандыЖылуСбыт»:

— Центральный участок – ул. Лободы, д.35а, каб. 123, тел.: 98-00-05, 98-00-71;

— Юго-Восточный участок – мкр.Степной-3, д.3, тел.: 98-00-07, 98-00-72, 98-00-73;

— Майкудукский участок – ул. Архитектурная, д. 40, тел.: 98-00-06, 98-00-75;

— Пришахтинский участок – ул. Зелинского, д. 24/1, тел.: 98-00-08, 98-00-78.