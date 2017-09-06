Она нужна для того, чтобы сделать перерасчет тем, кто платил за электроэнергию по дневному и ночному тарифам
Компания «КарагандыЖылуСбыт» просит у своих потребителей справку о количестве проживающих в квартире. Это касается только тех, кто платил за электроэнергию по зонам суток. Им будут делать перерасчет и переводить их счетчики на тариф по объемам потребления.
«Для уточнения расчетов по дифференцированным тарифам по объемам потребления просим Вас предоставить в ТОО «КарагандыЖылуСбыт» адресную справку с места жительства или справку о количестве проживающих физических лиц, заверенную печатью кооператива собственников квартир, до 20 сентября 2017 года», — сказано в объявлении, опубликованном на сайте энергоснабжающей компании kzs.kz.
Далее услугодатель отмечает, что на основании этого документа он сделает перерасчете платы за электроэнергию за август. Это связано с тем, что с 1 августа отменен тариф на электроэнергию по зонам суток для всех категорий потребителей.
За дополнительной информацией можно обращаться в абонентские участки компании «КарагандыЖылуСбыт»:
— Центральный участок – ул. Лободы, д.35а, каб. 123, тел.: 98-00-05, 98-00-71;
— Юго-Восточный участок – мкр.Степной-3, д.3, тел.: 98-00-07, 98-00-72, 98-00-73;
— Майкудукский участок – ул. Архитектурная, д. 40, тел.: 98-00-06, 98-00-75;
— Пришахтинский участок – ул. Зелинского, д. 24/1, тел.: 98-00-08, 98-00-78.
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Как бы это сказать цензурными словами…
В общем, не хорошо, изменив тариф в худшую для людей сторону, еще и напрягать их собиранием справок! Неужели нельзя сделать прямой запрос в ЦОН по всем потребителям?
Кроме того, в статье написано, что на основе этих справок будет сделан перерасчет за август… Тогда из какого количества жителей производился расчет в августе? Всем по 10 человек приписали?
Горожанин
06 сентября, 2017 в 14:36
У меня другое предложение: ВЕРНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДЕНЬГИ ЗА НОВЫЕ СЧЕТЧИКИ, ведь их ставили с обещанием ночного и дневного тарифов! Вы заложили цену счетчиков в тариф, и, кстати, после того, как цена за счетчики была народом погашена тариф нам не снизили!
Когда уже антимонопольный комитет перестанет ворон считать и займется проверкой деятельности монополистов, конкретно из чего складываются тарифы КарагандыЖарык ?!
Елена
06 сентября, 2017 в 20:49