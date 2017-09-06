ДЧС области через суд потребовал закрыть торговый центр «Абсолют»

Суд поддержал иск департамента

Департамент по чрезвычайным ситуациям подал в суд на ТОО «AbsolutKazahstan C». ЧСники потребовали запретить эксплуатацию зданий торгового центра. Проверка показала, что помещения не соответствуют регламенту пожарной безопасности. Всего комиссия обнаружила 19 нарушений, в адрес ТОО было вынесено предписание устранить все огрехи до 20 февраля 2017 года. После этого была ещё одна проверка, в ходе которой выяснилось, что «AbsolutKazahstan C» так и не выполнил все условия. Во время суда представители ДЧС доказали, что оставшиеся нарушения могут привести к большим пожарам и гибели людей.

Поэтому межрайонный экономический суд поддержал исковые требования ДЧС. Судья Айнур Арапова постановила запретить эксплуатацию зданий и помещений «AbsolutKazahstan C», по адресу Бухар Жырау 55, до устранения всех нарушений норм пожарной безопасности.

На обжалование решения суда у ТОО есть месяц со дня вынесения приговора.

Напомним, в декабре 2015 года, в торговом доме «Абсолют» произошёл пожар. В башне здания застряли люди, их спасали и помогали спускаться по крыше. Пожарная сигнализация не сработала, поскольку была отключена. Огонь распространялся по перекрытиям в крыше. В тот вечер полностью выгорели несколько бутиков, товары испортила копоть. Хорошо хоть людей вытащили.