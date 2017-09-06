«Я против того, чтобы изучалась тема, посвящённая, например, бомжам, — цитирует информбюро члена фракции «Народные коммунисты» Ирину Смирнову. — Эта аббревиатура неприемлема в нашей речи. Поскольку демонстрирует неуважительное отношение к человеку».

Народная избранница недоумевает по поводу тем, предложенных в новом учебнике, не меньшее, чем родители семиклассников. «Тут действительно возникает много вопросов, непонимание в обществе. В министерстве образования должны задуматься: правильно ли они сделали? А, может, они совершают ошибку, выпуская такие учебники?» – сказала в кулуарах Ирина Смирнова. — Но теперь эти учебники вынуждены использовать, потому что других нет. На них потрачены государственные деньги в большом количестве. Потому что цена одного учебника больше трёх тысяч тенге. Это очень много для страны».

Мажилисмен Бахтияр Макен согласен с мнением своей коллеги. Он считает, что авторы учебников взяли неверный курс, оттого и допустили множество ошибок, за что теперь должны поплатиться. Поскольку школьная литература — вопрос национальной безопасности. «К учебникам есть определённые требования, и мы будем поднимать этот вопрос. Я думаю, какое-то решение будет», – заявил он.

Напомним, что накануне учебного года общественность раскритиковала новый учебник по русскому языку, написанный Зинаидой Сабитовой. Основная претензия к автору заключается в том, что в учебнике поднимаются темы, не имеющие отношения ни к грамматике, ни к фонетике, ни к лексикологии.

Члены экспертной комиссии министерства образования и науки пытаются народ успокоить, рассуждая о том, что новые учебники соответствуют новым программам, которые основаны на новых подходах к образованию, который не хуже старого, просто «немножко не тот, к которому мы привыкли».

Однако возмущенных родителей такие объяснения не устраивают. Люди считают, что сама новая программа не принесет никакой пользы детям.