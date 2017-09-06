Карагандинец предлагает перенести светофор на перекресток улиц Ермекова и Ержанова

Так будет удобнее и водителям, и пешеходам

Наш активный читатель Владимир Лоор предлагает навести порядок на дороге по улице Ермекова. Он считает, что на перекрестке улиц Ермекова и Ержанова, что возле Дома печати, нужно установить светофор и сделать пешеходный переход. Так будет удобнее и водителям, и пешеходам.

— На перекрестке улиц Ермекова и Ержанова машины три раза в месяц попадают в аварии, — говорит бывший работник органов внутренних дел Владимир Лоор. – Потому что этот перекресток неудобный для выезда. Сюда нужно перенести светофор, который стоит возле офиса «Казахтелекома». Там он ни к чему, а здесь от этого выиграют все. Машинам будет удобнее выезжать с малой Ержанова, а людям – безопаснее переходить дорогу. Особенно сейчас, когда здесь возросла интенсивность движения из-за перекрытой дороги по улице Комиссарова.

Вместе с тем, по мнению Владимира Лоора, регулируемый пешеходный переход возле магазина «Айман», тоже надо убрать. Его нужно передвинуть ближе к остановке, где сейчас нет знаков и люди на свой страх и риск перебегают дорогу. Иногда их штрафуют за переход проезжей части в неположенном месте.

— Для этого не нужно выделять много денег из бюджета, — уверен Владимир Лоор. – Нужно только перенести уже существующие светофоры и нарисовать «зебру».

Как вы считаете, нужен ли светофор возле Дома печати?