Так будет удобнее и водителям, и пешеходам
Наш активный читатель Владимир Лоор предлагает навести порядок на дороге по улице Ермекова. Он считает, что на перекрестке улиц Ермекова и Ержанова, что возле Дома печати, нужно установить светофор и сделать пешеходный переход. Так будет удобнее и водителям, и пешеходам.
— На перекрестке улиц Ермекова и Ержанова машины три раза в месяц попадают в аварии, — говорит бывший работник органов внутренних дел Владимир Лоор. – Потому что этот перекресток неудобный для выезда. Сюда нужно перенести светофор, который стоит возле офиса «Казахтелекома». Там он ни к чему, а здесь от этого выиграют все. Машинам будет удобнее выезжать с малой Ержанова, а людям – безопаснее переходить дорогу. Особенно сейчас, когда здесь возросла интенсивность движения из-за перекрытой дороги по улице Комиссарова.
Вместе с тем, по мнению Владимира Лоора, регулируемый пешеходный переход возле магазина «Айман», тоже надо убрать. Его нужно передвинуть ближе к остановке, где сейчас нет знаков и люди на свой страх и риск перебегают дорогу. Иногда их штрафуют за переход проезжей части в неположенном месте.
— Для этого не нужно выделять много денег из бюджета, — уверен Владимир Лоор. – Нужно только перенести уже существующие светофоры и нарисовать «зебру».
Как вы считаете, нужен ли светофор возле Дома печати?
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Да, нужен
Студент
06 сентября, 2017 в 16:20
верно
кайрат
06 сентября, 2017 в 18:14
Два года назад был произведен ремонт автодороги ул.Сатпаева, за что большая благодарность, на всем протяжении улицы нет регулируемого перекрёстка со светофорами и пешеходными знаками.
Практически каждый день, особенно в часы пик, на нерегулируемом перекрестке улиц Ерубаева и Сатпаева происходят автоаварии. Перейти дорогу, когда идет сплошной поток автомашин детям и старикам без риска потерять жизнь или быть покалеченным невозможно.
Вся проблема в логистике соседней параллельной Сатпаева улицы Ленина – на том же протяжении прекрасная новая дорога и пять регулируемых светофорами перекрёстка, а на Сатпаева — на тех же перекрестках их совсем нет – весь поток автомашин двигается по Сатпаева с большой скоростью — набирая ход с Бухар Жырау до Гоголя без ограничений.
Согласно логистике – только установка одного регулируемого светофора на перекрёстке Ерубаева и Сатпаева снизит скорость и разобьет поток на всем протяжении пути от Бухар Жырау до Гоголя, что способствует безопасному и умеренному движению.
Мирас
06 сентября, 2017 в 19:32