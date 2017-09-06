Суд оправдал руководителя управления юстиции Темиртау

Оправдательный приговор вынесен руководителю управления юстиции Темиртау Уалихану Жампейсову, обвинявшемуся в покушении на мошенничество

Судья Темиртауского городского суда заявил при оглашении оправдательного приговора, что 15 000 тенге, которые он получил от жителя Темиртау — это возврат денежного долга, а не коррупционная помощь для ускоренной регистрации объекта недвижимости. К такому выводу судья пришел, поверив словам подсудимого и оценив доказательства. При этом допросить того, кто передал ему деньги, не удалось. Он выехал за пределы города и не являлся на судебные слушания.

Тот факт, что гражданин не является на судебные процессы, как заявил судья, дает основание считать, что его позиция неискренняя.

Однако сотрудники управления по противодействию коррупции по Темиртаускому региону считали иначе. Получив заявление от жителя Темиртау о вымогательстве взятки, они стали проводить негласные оперативные мероприятия. Когда чиновник получил деньги на крыльце управления юстиции, его задержали. Первоначально он подозревался в получении взятки по статье 366 УК.

«При допросе Жампейсов признал вину в получении взятки. Но уже потом дело было передано в областной департамент», — сообщил суду допрошенный в качестве свидетеля сотрудник антикоррупционной службы по Темиртаускому региону Т. Абдикаримов.

В дальнейшем преступление было переквалифицировано на статью 24-190 УК «покушение на мошенничество». Дело неоднократно приостанавливалось, но через два года было передано в суд.

Судья указал при оглашении приговора, что в деле имеются сомнения и противоречия.

«Исследовав материалы и обстоятельства дела, оценив каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд считает, что Жампейсова следует признать невиновным и оправдать его за отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения», — огласил оправдательный приговор судья Темиртауского городского суда Асанали Смайлов.

Подсудимый пояснил, что примерно в конце февраля 2015 года он дал в долг 20 000 тенге, при этом сроки возврата не оговаривал. При случайной встрече в здании управления юстиции он напомнил должнику о возврате денег.

«Установлено, что подсудимый получил деньги не тайно, а на крыльце здания, где стояли посетители. Также подсудимый заявил, что в фонограмме слова должника «Ну, за регистрацию» он не слышал. Если бы услышал, сразу вернул бы данные деньги. В силу нормативного постановления Верховного суда от 20 апреля 2006 года №4 «О некоторых вопросах оценки доказательств по уголовным делам» доказательства оцениваются судьей по своему внутреннему убеждению, основанному на их совокупности, руководствуясь при этом законом и совестью», — озвучил свою позицию судья Смайлов.

Между тем, заместитель прокурора Темиртау Еркин Жалмаганбетов на прениях в зале суда просил приговорить руководителя управления юстиции к трем годам реального лишения свободы.

«Сейчас решаем, будем ли подавать протест и добиваться отмены оправдательного приговора. Наша позиция не изменилась. Считаем его вину доказанной материалами уголовного дела», — сообщил прокурор Темиртау Арман Аханов.

Судья оставил за оправданным право подать в суд на государство в лице Министерства финансов и требовать компенсации за незаконное вовлечение в орбиту уголовного преследования.

Источник: inform.kz