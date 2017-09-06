Топ-5 ошибок пациентов, которые не нравятся медикам

Постарайтесь не допускать

Все мы часто недовольны в поликлиниках условиями, как пациенты. Жалуемся на плохих врачей, дорогостоящее лечение, длинные очереди и т.д. nv.kz взял интервью у медсестры Елены, сотрудницы офтальмологического отделения городской больницы №2, которая расскажет о пяти фактах, которые не нравятся мед. персоналу.

1. Невнимательность пациентов к своим личным вещам

«Мы всегда просим оставлять свои сумки при себе и не раскидывать их по кабинету, т.к. у нас четыре смежных кабинета, — рассказывает Елена, — мы их водим и сажаем на аппаратуру и сумки могут оставаться без присмотра, а принимаем мы несколько пациентов за раз. Хотя у нас камеры по коридору, но всё же. И были случаи, когда всё-таки нас не слушали, оставляли сумки в кабинетах, и мы с пациентами отходили. Были пожилые люди, которые со снятой пенсией приходили к нам. То у них 60 тысяч пропало, через несколько минут сумма сбивалась до шести. В ходе разбирательств выяснялось, что они сами запутались в своих деньгах. Такое бывало и не раз».

2. Опоздание на приём

«Не только пропажа личных вещей отвлекала и тормозила работу, но и сами пациенты, которые не приходят вовремя. Некоторые из них находили глупые поводы и шли наверх, жаловаться. Например, записавшись на 12:00, пациентка приходит, уже после приёма, на два часа позже. У нас всё чётко по времени, опоздавших мы принимаем, только если остаётся время, т.к. человек попросту отнимает его у другого. Бывали случаи, когда опаздывали и на 4 часа, после чего шли на нас жаловаться. Чтобы не создавалось очереди, в которой, иной раз по часу, приходится сидеть, пациентов просят приходить в строго отведённое им время».

3. Платные услуги

«Недопонимание происходит так же из-за платных услуг, которые есть в каждой поликлинике. Люди переходят на повышенные тона, когда понимают, что им придётся платить за услугу. Эти услуги платные, т.к. делаются на новой аппаратуре, которая закупалась за счёт клиники, и чтобы окупить стоимость, процедуры сделали платными».

4. Лечитесь правильно!

«Большая часть людей — это пожилые, они не только могут оказаться с плохим зрением, но и с проблемами нарушения слуха. С ними сложно общаться, трудно объяснять, какие необходимо сдать анализы, какие капли капать. Так же не соблюдение рецепта и советов от врача. Приходя повторно на приём, они хотят улучшений, но они не могут проявляться, если не следовать определённому лечению».

5. Маски

«Когда люди простужены, то большая часть приходит без медицинской маски. Таким образом, они распространяют микробы, чихая и кашляя в помещении. Я так ветрянкой недавно заболела, тоже от одного из пациентов».

Несмотря на это, Елене нравится ее работа. Разногласий с начальством не случается, в любой затруднительной ситуации разбираются спокойно.