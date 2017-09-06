Граждане Польше уже ездят к нам без виз
Вопрос о том, чтобы отменить визы для граждан Казахстана, посещающих Польшу, поднял сегодня Нурсултан Назарбаев. Анджей Дуда, прибывший в Астану для участия в национальном дне на ЭКСПО, обещал поддержать это предложение.
«Мы убрали визовый режим между странами, — напомнил Нурсултан Назарбаев, — и это же просим у польской стороны. Уверен, что визит президента Анджея Дуды придаст новый импульс казахстанско-польским отношениям и будет служить на благо двух наших народов».
В свою очередь Анджей Дуда заверил Нурсултана Абишевича в своем расположении. «Господин президент, можете рассчитывать на поддержку со стороны представителей польского государства — наша позиция здесь однозначна», — ответил гость.
«Я глубоко убежден, в том, что наши совместные действия помогут вывести наши экономические отношения из кризиса, который начался в 2014 году», — добавил президент Польши.
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В смысле? Шенгенскую визу отменят?
Санёк
06 сентября, 2017 в 23:42
Многие страны хоть и входят в Шенген, но также могут выдавать свои визы, которые действительны только в выдавшей стране и не дают права на посещение стран, входящих в Шенген.
КО
07 сентября, 2017 в 00:20
Ничего подобного! Визы в Шенген универсальные, при получении визы одной из стран Шенгена, вы можете ехать в любую страну.
Илья
07 сентября, 2017 в 09:48
Еще раз перечитайте. Речь не идет о выдаче Шенгенских виз. Речь идет о выдаче виз ТОЛЬКО В ПОЛЬШУ.
КО
07 сентября, 2017 в 10:00