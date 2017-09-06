Казахстанцы ждут отмены визового режима с Польшей

Граждане Польше уже ездят к нам без виз

Вопрос о том, чтобы отменить визы для граждан Казахстана, посещающих Польшу, поднял сегодня Нурсултан Назарбаев. Анджей Дуда, прибывший в Астану для участия в национальном дне на ЭКСПО, обещал поддержать это предложение.

«Мы убрали визовый режим между странами, — напомнил Нурсултан Назарбаев, — и это же просим у польской стороны. Уверен, что визит президента Анджея Дуды придаст новый импульс казахстанско-польским отношениям и будет служить на благо двух наших народов».

В свою очередь Анджей Дуда заверил Нурсултана Абишевича в своем расположении. «Господин президент, можете рассчитывать на поддержку со стороны представителей польского государства — наша позиция здесь однозначна», — ответил гость.

«Я глубоко убежден, в том, что наши совместные действия помогут вывести наши экономические отношения из кризиса, который начался в 2014 году», — добавил президент Польши.