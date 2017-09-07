ДВД отсудил у замначальника отдела Кировского ОП 1,4 миллиона тенге

Он жил в квартире у родственницы и при этом получал от государства компенсацию за аренду жилья

Департамент внутренних дел Карагандинской области отсудил у замначальника отдела Кировского ОП 1 миллион 430 тысяч тенге. Эти деньги – компенсация от государства за аренду жилья за 17 месяцев. Их полицейский получил незаконно, поскольку не снимал квартиру, а жил у родственницы.

В 2016 году департамент внутренних дел проверял сотрудников, которые снимали жилье и получали компенсацию от государства. Ведомство выявило 26 нарушителей. Среди них был заместитель начальника отдела криминальной полиции Канат Жумабеков. Оказалось, что он жил в квартире, которая принадлежала его свояченице (сестре его жены). Она, как выяснилось в суде, заключила со своей подругой договор безвозмездного пользования жилым помещением. При этом подруги договорились, что квартиру будет снимать именно Канат Жумабеков. Здесь он прожил с 1 декабря 2014 года по 30 апреля 2016 года и все это время получал компенсацию от работодателя.

Выяснив эти обстоятельства, департамент внутренних дел подал иск на Каната Жумабекова. Ведомство потребовало взыскать с полицейского компенсацию, которую он получил незаконно, за 17 месяцев. Сумма получилась приличная – 1 миллион 430 тысяч тенге.

В суде полицейский свою вину не признал. Его представитель уверял, что свояченица не является членом семьи Каната Жумабекова. Поскольку вместе они не живут и хозяйство ведут отдельно.

Свои показания в суде давала подруга хозяйки квартиры. Она заявила, что деньги с полицейского брала, но подруге их не передавала. Суд отнесся к этим показаниям критически. Поскольку женщины являются давними подругами.

В итоге суд района имени Казыбек би №2 вынес решение в пользу департамента внутренних дел Карагандинской области. Он взыскал с Каната Жумабекова 1,43 миллиона тенге.

Отметим, что это решение еще не вступило в законную силу. Его в сентябре будет пересматривать Карагандинский областной суд.