Он жил в квартире у родственницы и при этом получал от государства компенсацию за аренду жилья
Департамент внутренних дел Карагандинской области отсудил у замначальника отдела Кировского ОП 1 миллион 430 тысяч тенге. Эти деньги – компенсация от государства за аренду жилья за 17 месяцев. Их полицейский получил незаконно, поскольку не снимал квартиру, а жил у родственницы.
В 2016 году департамент внутренних дел проверял сотрудников, которые снимали жилье и получали компенсацию от государства. Ведомство выявило 26 нарушителей. Среди них был заместитель начальника отдела криминальной полиции Канат Жумабеков. Оказалось, что он жил в квартире, которая принадлежала его свояченице (сестре его жены). Она, как выяснилось в суде, заключила со своей подругой договор безвозмездного пользования жилым помещением. При этом подруги договорились, что квартиру будет снимать именно Канат Жумабеков. Здесь он прожил с 1 декабря 2014 года по 30 апреля 2016 года и все это время получал компенсацию от работодателя.
Выяснив эти обстоятельства, департамент внутренних дел подал иск на Каната Жумабекова. Ведомство потребовало взыскать с полицейского компенсацию, которую он получил незаконно, за 17 месяцев. Сумма получилась приличная – 1 миллион 430 тысяч тенге.
В суде полицейский свою вину не признал. Его представитель уверял, что свояченица не является членом семьи Каната Жумабекова. Поскольку вместе они не живут и хозяйство ведут отдельно.
Свои показания в суде давала подруга хозяйки квартиры. Она заявила, что деньги с полицейского брала, но подруге их не передавала. Суд отнесся к этим показаниям критически. Поскольку женщины являются давними подругами.
В итоге суд района имени Казыбек би №2 вынес решение в пользу департамента внутренних дел Карагандинской области. Он взыскал с Каната Жумабекова 1,43 миллиона тенге.
Отметим, что это решение еще не вступило в законную силу. Его в сентябре будет пересматривать Карагандинский областной суд.
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Странный подход к делу. Даже если бы он жил бесплатно, разе это что то меняет? По закону положено выделить квартиру или оплатить компенсацию арендуемого жилья. Квартиру выделили? Видимо нет. Человек где то жил? Видимо да. Какие тогда могут быть вопросы? Каким образом рассчитывается компенсация? На основании заключенного договора аренды или выделяется определенная сумма и человек сам решает где и у кого снять квартиру? В какой норме закона указано, что сестра жены родственник у которого нельзя снять квартиру?
sun
07 сентября, 2017 в 10:12