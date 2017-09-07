В спортзале скончалась женщина в Караганде

Во время занятий на тренажере в одном из спортивных комплексов Караганды скончалась женщина

Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса, несчастный случай произошел 5 сентября в 20 часов.

«Поступил вызов из спортивного комплекса. Бригада «Скорой помощи» прибыла в течение пяти-семи минут. Они констатировали биологическую смерть женщины 1973 года рождения, европейской национальности», — сообщила Айжан Иса.

Тело направлено на экспертизу, чтобы установить причину внезапной смерти.

Источник: inform.kz