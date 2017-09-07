Во время занятий на тренажере в одном из спортивных комплексов Караганды скончалась женщина
Как сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса, несчастный случай произошел 5 сентября в 20 часов.
«Поступил вызов из спортивного комплекса. Бригада «Скорой помощи» прибыла в течение пяти-семи минут. Они констатировали биологическую смерть женщины 1973 года рождения, европейской национальности», — сообщила Айжан Иса.
Тело направлено на экспертизу, чтобы установить причину внезапной смерти.
Источник: inform.kz
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Судя по безграмотному заголовку, у журналиста некая Караганда находится в неком спортзале.
КО
07 сентября, 2017 в 12:02
вы никак привыкнуть не можете, что статьи журналисты НВ ляпают на утюге вися в автобусе по пути на вторую работу? как я вас понимаю, ибо тоже выросла на советских газетах, где за свои слова отвечали…
Соня Мармеладова
07 сентября, 2017 в 14:34
газету попросили что бы спорт зал не писали
Altai
07 сентября, 2017 в 16:23
Те кто курят и бухают, живут дольше спортсменов. Горцы всем в пример. Так что, хотите сдохнуть — ходите в качалку.
Да уш!!!
07 сентября, 2017 в 18:59