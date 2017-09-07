В Караганде ребенок впал в кому после укола антибиотика. В течении суток у мальчика держалась температура 38 градусов. Его мама решила не обращаться к врачам и сама начала лечить сына. Через несколько минут после укола у мальчика наступила клиническая смерть. Об этом сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

— Ребенок поступил 3 сентября в 17.45 в областную клиническую больницу, — говорит она. — На тот момент у малыша уже наступила клиническая смерть. Он не дышал, отсутствовала реакция. Начался отёк головного мозга. Сейчас мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии. Четвёртый день в коме. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Что-то прогнозировать мы не можем. Надежда только на чудо.

Как оказалось, когда мальчик простудился, жаропонижающие препараты не помогали. Поэтому в аптеке молодая мама купила препарат Цеф 3″. Препарат малышу ввела соседка. Медики настоятельно просят, ни в коем случае не лечить антибиотиками самостоятельно.

— Если ребенок заболел, если температурит, нельзя самостоятельно подключать антибиотики. Нужно обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту жительства. Данный препарат назначается строго по показаниям. В противном случае, это может привести к анафилактическому шоку, — объяснила Айжан Иса.