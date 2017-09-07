Вместо обращения в больницу, мать сама назначила сыну препарат
В Караганде ребенок впал в кому после укола антибиотика. В течении суток у мальчика держалась температура 38 градусов. Его мама решила не обращаться к врачам и сама начала лечить сына. Через несколько минут после укола у мальчика наступила клиническая смерть. Об этом сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.
— Ребенок поступил 3 сентября в 17.45 в областную клиническую больницу, — говорит она. — На тот момент у малыша уже наступила клиническая смерть. Он не дышал, отсутствовала реакция. Начался отёк головного мозга. Сейчас мальчик находится в крайне тяжёлом состоянии. Четвёртый день в коме. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Что-то прогнозировать мы не можем. Надежда только на чудо.
Как оказалось, когда мальчик простудился, жаропонижающие препараты не помогали. Поэтому в аптеке молодая мама купила препарат Цеф 3″. Препарат малышу ввела соседка. Медики настоятельно просят, ни в коем случае не лечить антибиотиками самостоятельно.
— Если ребенок заболел, если температурит, нельзя самостоятельно подключать антибиотики. Нужно обратиться к участковому врачу в поликлинику по месту жительства. Данный препарат назначается строго по показаниям. В противном случае, это может привести к анафилактическому шоку, — объяснила Айжан Иса.
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А разве антибиотики без рецепта продают?
Спиро Хетович
07 сентября, 2017 в 11:16
Какая же глупость со стороны матери, температуру 38 вообще не сбивают (если у ребенка нет проблем с неврологией). ребенок всего сутки был с температурой, и уже антибиотики, цеф3 очень сильный антибиотик, не всегда нужный, очень аллергенный (лекарства веденные уколом, вызывают аллергические реакции чаще, в том числе анафилактический шок, очень быстрый и очень часто заканчивающийся смертью). почему не вызвали скорую? к детям приезжают быстро. сбили бы температуру уколом. почему мамы такие не грамотные? не ужели настолько нет жизненного опыта? я будучи беременной прочитала столько литературы, чтобы знать и быть готовой к появлению ребенка. Сейчас информация очень доступна (конечно надо фильтровать информацию). Бедный ребенок…..
Юлия
07 сентября, 2017 в 12:14
Потому что участковый и все врачи тупорылые двоечники ничего не знающие в медицине, а провизор в аптеке он всё знает! И соседка тоже! Забыли коментарии про прививки, это всё из этой серии. Только теперь эти тупорылые ничегонезнающие врачи вытаскивают пацана с того света…. Врачи, а не провизор и соседка.
Безответственное поколение, готовое верить кому угодно в интернете, не зная человека вообще. Готовые сначала ушатать своё здоровье левыми лечениями, знахарями и ослиной мочей, а потом обвиняют докторов- сгубили дитятю.
Нина
07 сентября, 2017 в 15:42
Очень с вами согласно! Кругом тупорылые комментаторы, только вы всех вылечить можете. Каждую бочку заткнуть и всем прививки от слабоумия вколоть.
Дурнина
07 сентября, 2017 в 16:29
Нина. Это всё потому, что на десять врачей, всего один шарящий. По остальным девяти дурка плачет. И не дай бог вам нешарящий поставит диагноз.
Да уш!!!
07 сентября, 2017 в 19:08