Штраф может достичь 6,8 млн тенге.
Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных сил РК Муслим Даиров рассказал об ответственности, предусмотренной за уклонение от службы в армии.
«К сожалению, у нас есть такие, кто до 27 лет избегают (воинской службы — ред.). Предусмотрены меры административного наказания, а если злостный (нарушитель — ред.), который обязан призваться, в Уголовном кодексе предусмотрена статья. Уклонение от призыва на воинскую службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом свыше 2 миллионов тенге, исправительными работами, ограничением свободы на срок до одного года либо лишением свободы на тот же срок», — сказал Даиров на пресс-конференции в среду.
Максимальное наказание за уклонение от службы предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
Осенний призыв на срочную воинскую службу стартовал в Казахстане 2 сентября. Этой осенью в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования республики планируется призвать свыше 16 тысяч граждан.
Источник: zakon.kz
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Не хочешь служить — плати, можно сказать ты купил себе спокойный сон, думаю цена вполне адекватная, учитывая сколько людей будет служить за этот год и дальше!
Айдар
07 сентября, 2017 в 12:35
Правильно, как еще этих разгельдяев наказывать за уклонение, только и могут убегать от армии…
qwerty
07 сентября, 2017 в 12:35
Престиж армии — не, не слышали. Хотя зачем престиж, кода есть палка и кнут!?
Да уш!!!
07 сентября, 2017 в 13:39
При чем тут престиж, если служить уже не с кем, молодые пацаны бегут, будто на фронт отдают их!
Куан
07 сентября, 2017 в 15:15
А еще нужно статью ввести — не служил нефиг размножаться! Для физических инвалидов не в счет. Я про моральных. По мне не служить может только три категории парней-
1- он один кормилец и содержит всю семью- но эти рвутся на службу сами.
2- он суперталант в чем то. Спорт, актер, художник, ученный, певец- пусть совершенствует свой дар. ( почему то служат…. )
3- реально болен, ( его медкомиссия задолбалась выкидывать, а он каждый год приходит.)
.. Остальных отказников под альтернативу на бесплатной основе на три года- дворы мести, канавы чистить, обочины в степи. Отдать им работы по благоустройству. Так и пользя городу и экономия бюджета и раздолбаи при деле и под защитой мамкиной юбки. И никаких штрафов. Не вышел день, должен два. Нехай асфальт с мылом моют в ближайших аулах.
Нина
07 сентября, 2017 в 15:58
Судя по активности на сайте у «женщины» на базаре торговля не идет…
Прохожий
07 сентября, 2017 в 16:32
А где обещанная профессиональная армия?
Мистер очевидность
07 сентября, 2017 в 16:52
Так она и так ..анальная.
Ибо нефик
07 сентября, 2017 в 19:03