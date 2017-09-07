«Свадебные покатушки»

В соцсетях опубликовали ролик с машиной из кортежа, которая зигзагами ездит по дороге

В социальной сети Instagram паблик BMW CLUB опубликовал видео с авто из свадебного кортежа. Двое пассажиров легковой машины почти полностью вылезли из окон. В то время как водитель, делает опасные зигзаги по всей дороге. Он пересекает двойные сплошные, выезжает на встречную полосу. Благо, что дорога практически пуста, перед пешеходными переходом машина затормаживает и на это видео обрывается.