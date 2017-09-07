В соцсетях опубликовали ролик с машиной из кортежа, которая зигзагами ездит по дороге
В социальной сети Instagram паблик BMW CLUB опубликовал видео с авто из свадебного кортежа. Двое пассажиров легковой машины почти полностью вылезли из окон. В то время как водитель, делает опасные зигзаги по всей дороге. Он пересекает двойные сплошные, выезжает на встречную полосу. Благо, что дорога практически пуста, перед пешеходными переходом машина затормаживает и на это видео обрывается.
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Журналист с бодуна писала? Сплошные опечатки.
КО
07 сентября, 2017 в 11:31
Штрафы должны быть пропорциональны стоимости авто. Для этих мажоров нынешний штраф плевок в сторону закона.
Серик
07 сентября, 2017 в 14:29
Штрафстояночку хотят и пополнить казну. Кстати нужно на трюндель прав лишить водютеля.
Это не я
07 сентября, 2017 в 15:43
Маугли, честное слово…
Дмитрий
07 сентября, 2017 в 15:55
Никак не стряхнет.. Вот вцепились… Нужно было бочком о столбик потереться.
Нина
07 сентября, 2017 в 21:09