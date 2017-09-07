Оказалось, их принесут в 2018 году
В нашу редакцию обратилось несколько читателей с вопросом: почему нет квитанций на оплату налогов за имущество и землю? Ведь обычно их приносят в августе-сентябре. А срок оплаты – до 1 октября. С этим вопросом корреспондент nv.kz обратился в департамент государственных доходов по Карагандинской области.
— Раньше срок уплаты был не позднее 1 октября текущего года, согласно уведомлению налоговых органов, — сообщили в департаменте государственных доходов по Карагандинской области. – Теперь в налоговое законодательство внесли изменения, согласно которым срок уплаты налогов на имущество и землю наступает только в 2018 году. Граждане должны оплачивать налог по мере поступления уведомления, то есть квитанции. Именно в ней видны все обязательства по земле и по имуществу. Так что пусть люди не переживают.
Получается, что в этом году квитанции на оплату налогов на имущество и землю нам не принесут. Это произойдет в следующем году. Поскольку новый срок оплаты – это 1 октября 2018 года.
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И они клятвенно обещают разнести квитанции по квартирам и домам? Честное пионерское не будут больше их возле подьезда под камешком оставлять? А то интересная вещь получается- ЗОЖ, Травник, магнум куча хоама пряммдо квартиры и в руки или в дверь. А налоговики пачку квитанций у подьезда оставляют или соседке- пенсионерке отдают. Муж как то замок менял у такой бабулички в пятиэтажке. Попросил газетку, она вынесла пачку квитанций, на весь дом, 3 подьезда! Во говорит, на рекламу мусори! Все квитанции за 15год.
Нина
07 сентября, 2017 в 15:34
Поклёп. У нас нормально разносят.
Да уш!!!
07 сентября, 2017 в 19:14