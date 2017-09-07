В департаменте госдоходов объяснили, почему нет квитанций на оплату налогов на имущество и землю

Оказалось, их принесут в 2018 году

В нашу редакцию обратилось несколько читателей с вопросом: почему нет квитанций на оплату налогов за имущество и землю? Ведь обычно их приносят в августе-сентябре. А срок оплаты – до 1 октября. С этим вопросом корреспондент nv.kz обратился в департамент государственных доходов по Карагандинской области.

— Раньше срок уплаты был не позднее 1 октября текущего года, согласно уведомлению налоговых органов, — сообщили в департаменте государственных доходов по Карагандинской области. – Теперь в налоговое законодательство внесли изменения, согласно которым срок уплаты налогов на имущество и землю наступает только в 2018 году. Граждане должны оплачивать налог по мере поступления уведомления, то есть квитанции. Именно в ней видны все обязательства по земле и по имуществу. Так что пусть люди не переживают.

Получается, что в этом году квитанции на оплату налогов на имущество и землю нам не принесут. Это произойдет в следующем году. Поскольку новый срок оплаты – это 1 октября 2018 года.