Родной отец не спешит помогать своей дочери, которой поставили рак печени

Чтобы собрать деньги на операцию, талантливых карагандинцев приглашают устроить большую ярмарку

«Жизнь будто остановилась. Все разделилось на до и после того момента, когда моей дочери поставили страшный диагноз — рак печени. Пошли бессонные ночи, длинные курсы химиотерапии, «- рассказывая о своей беде, Раушан уже не плачет. У нее нет времени лить слезы. Мама трехлетней Дианы Запольской постоянно куда-то бежит — в больницу, на телевидение, в «Нур-Отан». Убедившись, что от мужа поддержки не будет, карагандинка решила, что для спасения любимой крошки сама сделает все возможное. Сегодня она надеется только на земляков.

Диана — первый и единственный ребенок у Раушан. На свет малышка появилась в Караганде. Потом родители вместе с ребенком переехали в Павлодар — на родину главы семьи. Сначала все шло хорошо, но постепенно у невестки пошли разногласия со свекровью. Как это нередко в наше время случается, семья стала рушиться из-за бытовых неурядиц. После очередной ссоры Раушан взяла ребенка и уехала домой — в свою старую майкудукскую квартиру. Устроилась на работу, девочку определила в садик. Но к воспитателям Дианочка не успела походить и недели. Вдруг поднялась температура. Сначала малютку лечили от пневмонии. Но вскоре заподозрили рак. Ребенка срочно доставили в Астану, сделали биопсию печени — диагноз подтвердился. С тех пор прошло немногим более месяца. Девочка уже перенесла два курса химиотерапии. Сейчас врачи дали ей отдохнуть. Мать с ребенком вернулись в Караганду.

— Мне все советуют лечиться за границей — либо в Корее, либо в Германии, — продолжает Раушан. — Нам из Германии выставили счет — 99 тысяч евро. Это только цена операции и курса химиотерапии, не считая питания и проживания. Сумма нереальная. Но мы просим людей, чтобы хотя бы помогли собрать деньги на саму операцию. Мы уже и на Турцию готовы. Но, конечно, лучше сделать операцию в Корее. Нужно хотя бы сорок тысяч долларов. Чтобы там провести операцию, а здесь уже курс химиотерапии дополучать. Потому что нам нельзя медлить — я не могу целый год собирать деньги. У нас огромная опухоль — когда мы поступали в столичный центр, ее размеры составляли девять сантиметров.

— Как ребенок переносит химиотерапию?

— За этот месяц Диана ужасно похудела. Я ее кормлю и пою через шприц. Потому что ребенок категорически отказывается кушать. Мы варим жиденькую кашку, бульоны, покупаем йогурты — так спасаемся.

— Разве операции по резекции гепатобластомы в Казахстане не проводятся?

— Операция в Астане еще под вопросом. А время сейчас против нас. От Дианы в принципе не отказываются. Но в любом случае оперирует только взрослый хирург, то есть он не специалист по детской хирургии. Поэтому я не согласна. Родители, чьи дети с таким же диагнозом успешно лечились за границей, в один голос советуют мне срочно везти дочь в Корею или Германию. Но мне одной с этим не справиться.

— Все-таки вы не одна.

— Я везде пишу, что одна, потому что мой муж в Павлодаре. И мне приходится все тащить самой. Пусть обижается, если прочитает. Но так оно и есть. На самом деле, у нас папа хороший. После рождения Дианы я не работала, нас папа кормил. Но теперь почему-то он не принимает участия. Не знаю, что с ним случилось. Может, шок у него. Когда все это только случилось, я начала звонить свекрови, плакать. А она меня упрекала: «Зачем ты уехала? Зачем подала на алименты?» Когда я вернулась в Караганду, то, честно, долго терпела, не требовала с мужа денег, надеялась брак сохранить. Но потом просто устала и все-таки подала заявление – мне нужны были средства, чтобы поднимать дочь. А когда Диане поставили рак, я позвонила в Павлодар и рассказала, что выставила свою квартиру на продажу, просила помочь собрать деньги. Но свекровь твердила свое: «Забери сначала заявление!» Потом она вообще не стала на связь выходить и сыну, видимо, сказала. Он перестал брать трубку. Муж мне даже документы не пересылает, которые могут понадобиться для обращения в благотворительные фонды… В какой-то момент я думала, что чокнусь.

С того дня как Раушан объявила сбор средств на операцию Диане, на счету девочки скопилось более шести тысяч долларов. На этой сумме поступления прекратились. Зато подключились волонтеры. В помощь Диане в ближайшее время планируется провести концерт в центре бокса имени Серика Сапиева, а также ярмарку у ЦУМа. Организаторы приглашают талантливых карагандинцев принять участие. Требуются певцы, танцоры, умельцы рисовать хной, а также те, кто может выставить на продажу свои поделки и выпечку. Если вы решили помочь малышке, звоните по телефонам:

Волонтер Анастасия: 8-708-106-09-50.

Мама Раушан:8-701-356-56-20.