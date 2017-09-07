Столичный департамент готов вернуть карагандинцу деньги за джип, который числится в угоне

Сегодня, 7 сентября, начался суд по иску Юрия Джуманияса

Департамент госимущества и приватизации Астаны готов вернуть Юрию Джуманиясу деньги за купленный джип, который числится в угоне. Об этом стало известно сегодня, 7 сентября, во время заседания суда. На него приехал представитель столичного ведомства, которое продало карагандинцу некачественный товар.

— Представитель ответчика, вы исковые требования признаете? – спросил судья суда района имени Казыбек би №2 Дархан Бейсенов.

— Признаем частично, ваша честь! – ответил представитель департамента госимущества и приватизации Астаны Каблан Камбарбеков.

— В какой части признаете?

— Признаем в части взыскания с департамента в пользу истца 4 миллиона 762 тысяч тенге и расторжение договора купли-продажи.

А вот компенсировать моральный ущерб и платить за услуги юриста, которого был вынужден нанять карагандинец, организатор электронных торгов не хочет. Это ведь дополнительные расходы государству: 100 тысяч тенге — за моральный ущерб, около 500 тысяч тенге – пеня за просрочку и 200 тысяч тенге – за услуги представителя.

Вместе с тем Каблан Камбарбеков попросил суд привлечь в качестве соответчиков два ведомства: департамент юстиции Астаны и комитет административной полиции. Первый является балансодержателем угнанного дижпа, а второй – поставил его на регистрационный учет.

Судья Дархан Бейсенов в этом ходатайстве истцу отказал. Поскольку продавцом джипа является только департамент госимущества и приватизации. А он в случае проигрыша, сможет потом предъявить претензии другим ведомствам.

Напомним, Юрий Джуманияс купил подержанный автомобиль «Тойота Ланд Крузер Прадо» 2006 года выпуска с электронного аукциона. В апреле нынешнего года его проводил департамент госимущества и приватизации Астаны. За джип на интернет-портале www.gosreestr.kz торговались 19 участников из разных регионов Казахстана. Стоимость авто выросла с 2,5 до 4,8 миллиона тенге. Наивысшую цену предложил карагандинец. Он-то и стал победителем торгов. Отметим, что внедорожник не на ходу: у него неисправный двигатель.

Юрий заключил договор со столичным департаментом госимущества и заплатил деньги. Тогда его никто не предупредил о темном прошлом проданного джипа. Об этом покупатель узнал, когда на эвакуаторе привез автомобиль в спецЦОН Астаны, чтобы снять машину с регистрации. Там-то и выяснилось, что на раме внедорожника перебит вин-код, а сам он находится в угоне. В итоге полицейские составили протокол и отправили автомобиль на штраф-стоянку, где он находится до сих пор.

Несколько месяцев покупатель пытался решить проблему с госорганами самостоятельно, но не смог. В связи с этим ему пришлось обратиться в суд. Он подал иск на организатора торгов — столичный департамент госимущества и приватизации и потребовал расторгнуть сделку.