В Караганде из мальчика изгнали рептилоида

Эксперт в области изгнания рептилоидов есть и в Караганде

NV.kz регулярно мониторит видео, которые загружают карагандинцы на свои youtube каналы. Это видео нас искренне удивило. Оказалось, что у нас есть эксперты в области изгнания рептилоидов.

Мы поинтересовались, кто же такой «рептилоид»:

Рептилоид — гипотетическая раса человекоподобных рептилий, представители которой чаще всего (хотя и не всегда) изображаются как имеющие внеземное происхождение, а также наделённые интеллектом и способностью принимать облик человека.

Мальчика ввели в гипноз и давали команды по правильному изгнанию существа. Такой сеанс стоит 50 тыс. тенге. Так же человек, который проводит сеансы гипноза, обучает в гипнотическом состоянии детей точным наукам и лечит от неизлечимых болезней.

Если вы в себе обнаружили рептилоида, убедительная просьба не изгонять существо. Он вам всегда сможет составить хорошую компанию и поговорить о внеземных цивилизациях.

Видео взято из общего доступа youtube канала «САН РАЙС».