Эксперт в области изгнания рептилоидов есть и в Караганде
NV.kz регулярно мониторит видео, которые загружают карагандинцы на свои youtube каналы. Это видео нас искренне удивило. Оказалось, что у нас есть эксперты в области изгнания рептилоидов.
Мы поинтересовались, кто же такой «рептилоид»:
Рептилоид — гипотетическая раса человекоподобных рептилий, представители которой чаще всего (хотя и не всегда) изображаются как имеющие внеземное происхождение, а также наделённые интеллектом и способностью принимать облик человека.
Мальчика ввели в гипноз и давали команды по правильному изгнанию существа. Такой сеанс стоит 50 тыс. тенге. Так же человек, который проводит сеансы гипноза, обучает в гипнотическом состоянии детей точным наукам и лечит от неизлечимых болезней.
Если вы в себе обнаружили рептилоида, убедительная просьба не изгонять существо. Он вам всегда сможет составить хорошую компанию и поговорить о внеземных цивилизациях.
Видео взято из общего доступа youtube канала «САН РАЙС».
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Мне кажется нам и не нужен прогресс, развитие и процветание. Мы его не заслуживаем.
свсвсв
07 сентября, 2017 в 16:50
Вот, вот до чего доводит наше образование. Всем известно, рептилоиды в нашем климате не выживают. У нас не каждый гуманоид имеет сохранное астральное тело, а тут бедный рептилоид. Конечно побледнеешь и покраснеешт тут. Цена то мизерная, в других странах это куда дороже стоит. В общем родители, имейте в виду, если вы будите хомо эректикус, то на ваше наличникус всегда найдется гомункулус. Оставайтесь хомо сапиенс.
Нина
07 сентября, 2017 в 17:38
Это ребенок наверное из 7 класса, после изучения русского языка по новой методике. А вообще жутко, я не смогла досмотреть, жалко детей, родителей на принудительное лечение, шарлотанку посадить.
Я
07 сентября, 2017 в 17:56
Из зомболоида, шайтан изгоняет рептилоида. Такое только у нас встретишь.
Это не я
07 сентября, 2017 в 18:49
Дворник. Ну-ка разнеси тут всё. Расскажи людям как деньги зарабатываются, чтобы они не тратили их на всяких шарлатанов.
Да уш!!!
07 сентября, 2017 в 18:51