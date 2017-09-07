В амфитеатре ЭКСПО собралось около 10 тысяч зрителей
По примерным подсчетам организаторов, в Амфитеатре ЭКСПО собралось около 10 тысяч зрителей. Резкое ухудшение походы с холодным порывистым ветром не испортило праздника – зрители оставались у сцены до последнего выступления.
Этот праздник был организован на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в рамках Дней культуры Карагандинской области. В единой команде выступили лучшие мастера искусств региона и земляки-звезды казахстанской эстрады.
В качестве гостей на концерте присутствовали государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, Председатель Правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО — 2017» Ахметжан Есимов, заместители Премьер-Министра РК, министры, сенаторы и мажилисмены, общественные деятели, а также соратники Президента страны.
Более 400 карагандинских артистов приняло участие в гала-концерте. Зрители отмечали, что редко на одной сцене увидишь сразу три оркестра: симфонический, академический и джазовый. В финале два дирижера устроили соперничество. На бис публика приняла выступление единственного в стране театра музыкальной комедии. Хореографические ансамбли порадовали разнообразием жанров – от народных танцев до степа.
Звезды казахстанской эстрады, несмотря на загруженный график, приняли за честь выступить вместе с земляками на площадке ЭКСПО.В гала-концерте приняли участие любимцы народа Бекболат Тлеухан, Каракат Абильдина, Кыдырали Болманов, Ерлан Кокеев и группа «К7», группы «Улытау», Булат Кусаинов, Жамиля Баспакова, Жан Тапин, Кайрат Баекенов и группа «Формат», Роман Ким, Нуржан Керменбаев и дуэт «Арнау».
— С огромным удовольствием приняла приглашение. Я очень рада за наш карагандинский край, богатый талантами. Сегодня на этой сцене просто парад звезд, — говорит Жамиля Баспакова, заслуженный деятель двух стран – Казахстана и Узбекистана. – Для меня это, можно сказать, гастроли с родными коллективами. Я люблю бывать в своем родном Темиртау, в Караганде. Поддержать земляков для меня ответственно и почетно.
Ведущий солист «Астана Опера», заслуженный деятель РК Жан Тапин также горд сопричастностью с искусством Сарыарки.
— Карагандинская область всегда отличалась высоким творческим потенциалом. Многие выходцы из Караганды завоевали мировую славу, — отметил он. – Я счастлив, что в такой звездной команде стою на этой сцене. ЭКСПО – это неординарное событие. И надо гордиться, что нашей стране доверили проведение международной выставки, и казахстанцы успешно справились с этой миссией.
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Это было реально классно! Только ооочень холодно. Так резко похолодало, ужас, Удивительно но легко одетые люди слушали концерт до конца! Жаль, что приезжих артистов не порадовали водным шоу… До 23:30 люди ( Были ли среди них артисты я незнаю, но им бы очень понравилось) надеялись что фонтан всё таки станцует танец воды и огня, тщетно… А сам концерт был классным!
Нина
07 сентября, 2017 в 16:40
Да что Вы говорите Нина,ну надо же как досадно что я туда не попал. В следующий раз что бы не замёрзнуть возьмите с собой чекушечку водочки,тогда вообще всё станет класснее и ярче !!!
Кстати все Ваши комментарии читаю взахлёб,благо что они под каждой статьёй и помногу.
Какая же Вы Нина умная и эрудированная женщина.
Семён Денисович
07 сентября, 2017 в 17:55
К сожалению, мы не попали на фонтан, потому что было холодно, и пришлось бежать в автобус. А так концерт, действительно, как говорит наш Аким области был действительно крутым!
Actor
07 сентября, 2017 в 18:43
Ух ты!!! Вот и в Караганде Звезд завели!!!
экс горожанин
07 сентября, 2017 в 21:42