Обман и плохое отношение компании «Белый Ветер».

История этого обмана, началась за несколько дней до акции «Выгодная арифметика», которая проводилась с 23-25 августа 2017 года компанией «Белый Ветер».

Не задолго до проводимой акции, решил купить себе видеокарту, даже не смотря на те дикие цены, которые установились на них из-за так называемых «Майнеров».

Ждал акции. 20 августа выбранная мной видеокарта, стоила 292 тысячи тенге.

Меня она устраивала полностью, кроме конечно цены. Но что делать? Ждать когда цены придут в норму, это может произойти как через полгода, так и через 3 года, а с учётом нынешней ситуации с долларом, то вообще нет гарантии, что они подешевеют.

Наверное каждый человек испытывает то чувство, когда ты должен вот-вот купить вещь, которую очень хотел, и тут началось….

22 августа, вдруг ни стого ни с сего, на неё устанавливают цену в 336 тысяч тенге!

То есть вещь за двое суток начинает стоить на 44 тысячи тенге больше!

Ну конечно, видя такое, я пишу на форум «Белого Ветра», почему и из-за чего такое произошло?!

Мне ответил человек, которые занимается администрированием форума, с ником itt.

Дословно его фраза:

«это не ошибка. Ближайшее время цены на видеокарты Асус еще поднимутся.»

Я конечно сильно огорчился такой новости. Желание покупать-резко упало.

23 августа наступает день акции «выгодная арифметика». Наверное название акции, оказалось действительно выгодным для них…

Я, конечно же первым делом решил посмотреть стоимость видеокарты, и что я вижу?! Цена 290 тысяч тенге!

Получается так, она за двое суток до акции, поднялась на 44 тысячи, а потом в день акции, она вдруг подешевела на 46 тысяч….

Я посмотрел, «по плевался», но решил брать, так как, она всё равно выходила дешевле на 2 тысячи тенге, по сравнению с ценой на 20 августа.

27 августа, видеокарта, которую я купил по акции за 290 тысяч, вдруг стоит 270 тысяч.

Да-да, именно так! То есть я в день акции, купил вещь, на 20 тысяч дороже, чем она стоит после 2 суток прошедшей акции. Нет, не 2 месяца, и даже не 2 недели, а 2 дня!

Тут у меня закипело.

Я обратился на форум. Каюсь-с матом. Но, кто будет улыбаться после такого «плевка»? С описанием всей ситуации, почему вы так сделали? Почему такое отношение к людям?

Конечно, наивно полагать что они там заботятся о людях, но похоже они там и на свою репутацию тоже «ложат».

Мне ответила девушка, с ником «Yancho». Дескать ваша жалоба направлена в отдел, после праздников дадут обратную связь.

Ну, я как наивный чукотский мальчик, ждал конца выходных и праздников, думал может вернут деньги, или хотя бы предложат выбрать товар на сумму 20 тысяч тенге.

Ага, что называется-«раскатал губу»!

После того, как мне написали что передали в какой-то отдел, прошли ещё сутки, и тут мне пишет человек, который уверял что цены в скором времени поднимутся(его ник-itt).

Сообщение его, приведу дословно:

«не совсем понятен ваш пост. Вы нас обвиняете в том, что производитель видеокарт поднял цены?»

Вот так вот. Просто цинизм, или расчёт «на дурака».

Когда я ему объяснил по новой, вкратце, так как видать читать им трудно. Он не ответил…

Проходит ещё 4 суток, я напоминаю, вдруг забыли. А в ответ тишина…

Проходят ещё сутки, дай думаю уточню, может я не так понял, и мне обещали после праздников ответ, но не сказали после каких. Так как ответа нет, я уже решил уточнить на всякий случай.

Спрашиваю:

«Вы меня извините, но после каких праздников?»

Тишина…

Пишу в лс(личное сообщение на форуме):

«Здравствуйте! Вы писали что ответят после праздников, уже они, как бы неделю назад прошли. Сколько ждать? Или решили тупо в игнор?»

Тишина……

Что же мне остается делать? Денег они мне возвращать судя по их отклику-отказались. Даже не хотят отвечать.

Вот решил написать сюда, если администрации НВ это опубликует, хотелось бы чтобы люди знали, какое отношение у «Белого Ветра» к своим покупателям…

Вкратце хронология:

20 августа цена видеокарты под артикулом(номер под каким она расположена на сайте) 123796. Стоила 292 тысяч тенге.

22 августа цена той же видеокарты 336 тысяч тенге.

23 августа цена в акцию 290 тысяч тенге.

27 августа(после как я купил за 290 тысяч) цена 270 тысяч.

P.S:Как пишут в таком случае журналисты? Когда верстался номер…

Так вот, сегодня 7 сентября, утром она стоила 270 тысяч, а на момент когда я писал эту статью-цена стала 304 тысячи.

Вот так вот, за день два разных человека, могут купить одну и ту же вещь, в разницу 34 тысячи тенге.

Уважаемая редакция НВ, просьба опубликовать эту статью, так как это может спасти людей от лишних трат, в не самое «дешёвое» время.

От: Эльбрус