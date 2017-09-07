Полуразрушенный дворец культуры на Фёдоровке обнесли забором

Но за зданием так и осталась зловонная свалка

Фёдоровский дворец культуры много лет назад остался бесхозным. Городу он был не нужен, частные владельцы оказались не способны содержать здание. Медленно, год за годом, постройка разваливалась. Во дворце культуры прятались бомжи, жгли костры, чтобы греться. Предприимчивые горожане растаскивали строительные материалы. В итоге объявление о продаже оказалось на OLX, а разбитые окна забили железными листами, которые долго не продержались.

Карагандинский блогер под ником On Sami опубликовал видеоролик, мужчина недавно побывал рядом с дворцом культуры. Оказалось, что его обнесли железным забором и цементными блоками практически по всему периметру. Если объехать дом культуры, то позади можно обнаружить мусорную свалку.

Кроме появления забора, никаких изменений не произошло. Прогнившая крыша, пустые окна, облупившаяся краска и заросший бурьяном двор.