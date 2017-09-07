«Двенадцать милых балконят»

Казахстанцы продолжают обсуждать учебники

После разборок по поводу текста с тарабарским языком, в котором описываются приключения Калуши с Калушатами, в том же учебнике нашли ещё причину для возмущения. Родители считают, что учебник по русскому языку для 5 класса, не поможет его выучить. По их мнению там слишком мало правил и много тарабарщины. Теперь под удар попал стих поэта Тима Собакина «Про любовь»:

«Страдал мучительно Балкон:

Он был в Балкониху влюблён.

Подумать только – и она

Была в Балкона влюблена!

Они, любви услышав глас,

Друг с друга не сводили глаз.

Но чувства выразить сполна

Мешала каждому стена.

Влюблённым снились ночью сны,

Что за спиною нет стены.

И будто в лес, на тихий пруд

Балкон с Балконихой идут.

Поёт кукушка вдалеке.

Они идут – рука в руке…

А рядом с ними семенят

Двенадцать милых балконят.»

Казахстанцы сходятся во мнении, что в учебниках должно быть больше классики, грамматических правил и заданий. Любопытно, что МОН РК обещал выкладывать все учебники на оценку общества. Для этого их публикуют в электронном формате на портале республиканского центра «Учебник«. Определённый отрезок времени можно отправлять критические замечания, для чего нужно заполнить электронную форму. Но либо этих книг там не было, либо на самом деле никто их не читал и не критиковал.

Кстати, сказка «Пуськи Бятые» появилась в учебниках русского языка лет 10 назад. До этого она плавно кочевала из книги в книгу, но чаще всего её печатали в учебниках для 7 класса. В российских школах она попадается даже у третьеклассников.