Сегодня в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции состоялось заседание специальной мониторинговой группы внешней оценки и анализа исполнения Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы. В ходе заседания были представлены новые меры по борьбе с коррупцией в РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Период подготовки Плана успешно совпал с формированием рекомендаций четвертого раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Это позволило глазами международных экспертов поднять актуальные вопросы и решения, которые легли в основу новых антикоррупционных мероприятий.
Согласно проекту Плана предусмотрено внесение изменений и дополнений в антикоррупционное законодательство в части совершенствования системы мер противодействия коррупции и усиления ответственности за совершение коррупционных правонарушений, которые вытекают из рекомендаций ОЭСР и Национального доклада о противодействии коррупции.
Как отметил Салауат Муксимов, изменения включают проработку таких вопросов, как автоматизация распределения судебных дел, внедрение кодифицированных нормативных правовых актов в сфере архитектуры и градостроительства, введение отчетных встреч руководителей организаций образования с общественностью, родительскими коллективами, в том числе по финансовым затратам, выделяемых государственным бюджетом, размещение информации о госзакупках на портале открытых данных и другое.
Наличие фактов нарушения госслужащими этических норм диктуют необходимость профилактики недопущения подобных фактов.
Одно из условий искоренения бытовой коррупции — оптимизация и полная автоматизация процессов оказания государственных услуг, объединение, формирование информационных баз с их публичным доступом. В этой связи соответствующие мероприятия также заложены в новый План на 2018-2020 годы.
Особое внимание участников было нацелено на улучшение бизнес-климата страны: согласно проекту Плана предусмотрен ряд мер в этом направлении.
В случае согласования данного документа госорганами и утверждения Правительством, ожидается значительное сокращение контрольно-надзорных функций и разрешительных полномочий госорганов; передача несвойственных для госорганов функций в конкурентную среду; внедрение автоматизированной базы данных о выделениях субсидий в сфере сельского хозяйства, а также геоинформационной системы для работы с картографическими данными.
Кроме того, запланирован пересмотр действующих стандартов, норм и правил строительства автомобильных дорог, а также проработка вопросов по снижению оснований при проведении госзакупок без конкурсных процедур и другое.
Председатель республиканской специальной мониторинговой группы, а также Президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Нурлан Еримбетов отметил важность качественной подготовки Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике.
По его словам, от эффективности мероприятий, предусмотренных в Плане, будет зависеть реализация всей антикоррупционной политики страны в ближайшие три года.
Свою оценку документу озвучила исполнительный директор национального отделения международной организации Наталья Ковалева.
По её мнению, План мероприятий отражает те меры, которые необходимо принять в области противодействия коррупции. Стоит отметить, что в документе учтены рекомендации Транспаренси Интернешнл, направленные в адрес Агентства.
Вместе с тем, по словам Натальи Ковалевой, общественность ждет большей открытости работы квазигосударственного и частного секторов, особенно в части проведения госзакупок, а также уделяет особую роль предстоящему в 2020 году всеобщему декларированию доходов и расходов.
Член специальной мониторинговой группы, председатель РОО «Первый антикоррупционный медиа-центр» Толеген Байгулов предложил вариант решения проблемы нецелевого исользования служебного транспорта госслужащими. В ходе общественного мониторинга в ряде регионов Казахстана были выявлены неоднократные факты таких нарушений, в связи с чем общественники предложили размещать на служебном авто отличительные знаки.
Вторым вопросом повестки дня заседания рассмотрены результаты формирования и внедрения антикоррупционных стандартов в госорганах.
В соответствии с Законом «О противодействии коррупции» (далее — Закон) их должны разрабатывать и соблюдать во всех государственных учреждениях.
Однако, как сообщил Президент общественного фонда «Народный антикоррупционный комитет» Мусагали Дуамбеков на момент проведения анализа, стандарты были утверждены лишь в 15 министерствах и 12 акиматах.
Анализ показал, что разработку антикоррупционных стандартов госорганы, в нарушение Закона, в основном осуществляли без привлечения общественности.
Отмечен формальный подход при разработке указанных документов, а также их отсутствие на официальных интернет-ресурсах государственных органов.
По итогам заседания вынесено решение рекомендовать государственным органам устранить выявленные нарушения и доработать антикоррупционные стандарты.
Помимо этого, по рекомендациям членов специальной мониторинговой группы принято решение обсудить проект Плана с участием более широкой аудитории.
Для выработки дополнительных мероприятий и более широкого вовлечения общественности в реализацию антикоррупционной политики в сентябре текущего года во всех областях страны запланировано проведение круглых столов, диалоговых площадок, заседаний дискуссионных клубов по вопросам обсуждения проекта Плана.
По итогам запланированной работы ожидается организация республиканской конференции в городе Астана с участием всех заинтересованных лиц, где будут обсуждены предложения, дополнительно поступившие с регионов.
:-)
Санёк
08 сентября, 2017 в 10:53